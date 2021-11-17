Матч завершился со счетом 2:2.

Курьезный случай произошел в Африке в отборочном туре чемпионата мира по футболу. Сборная Алжира обвинила противников из Буркина-Фасо в применении черной магии.

Об этом сообщил алжирский журналист Валид Зиани в Twitter.

"На улице 2021 год. Алжир принимает Буркина-Фасо в напряженном отборочном цикле чемпионата мира. Алжир обвинил Буркина-Фасо в использовании черной магии на поле стадиона "Мустафа Чакер" в Блиде", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что алжирская команда специально наняла экзорциста, чтобы тот снял заклинание.

Читайте такжеВ Днепре из памятника Ленину сделали писсуар (фото)Стоит отметить, что матч завершился со счетом 2:2. Игра прошла в рамках второго этапа африканской квалификации на чемпионат мира. Алжир занял первое место в группе. При этом Буркина-Фасо стала второй, а значит выбывает из борьбы.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 17 ноября 13 сборных гарантировали себе участие в финальной части чемпионата мира по футболу-2022.

Англия, Дания, Испания, Сербия, Хорватия, Франция, Бельгия, Швейцария, Германия и Нидерланды напрямую пробились из Европы.

Также путевку на турнир себе гарантировали Бразилия и Аргентина из Южной Америки.

Автор: Анастасия Горбачева