Санузел строили в школе с 2019 года.

Любовь украинских чиновников к торжественным открытиям не побороть. В Ривненской области с перерезкой ленты и шариками открыли школьный туалет.

Об этом сообщили в Facebook лицея села Тишица.

"Долгожданное событие произошло в стенах Тишицкого лицея. Здесь открыто внутренний туалет. Более 470 человек лицея — участников образовательного процесса искренне благодарны всем, кто приобщился к этому важному делу", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на данный момент этот пост удален.

В свою очередь заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская в комментарии местному изданию "Радио Трек" призвала с пониманием отнестись к педагогам.

"Что могу сказать — умели готовить, но не умели подать. Конечно, торжественное открытие туалетов с перерезкой лент – это слишком. Впрочем, это последнее общеобразовательное учреждение в Березновской громаде, где до сих пор не было внутренней туалеты. Может, поэтому люди воспринимают это, как весомое событие", - заявила чиновница.

При этом она указала, что на туалет потратили почти 1,5 миллиона гривень из госбюджета и около 2,5 миллиона гривень из бюджета Березновской ТГ., а строили его с 2019 года. Также Пашковская подчеркнула, что в 86 школах области отсутствуют внутренние туалеты.

Как ранее сообщал УНИАН, в Государственном университете телекоммуникаций к 8 марта с пафосом открыли женский туалет. Видеозапись с церемонии открытия появилась в соцсетях.

На фоне дверей нового туалета выступил представитель администрации университета, который торжественно перерезал красную ленту. По его словам, туалет открыли по указанию ректора университета, а выбором цветовой гаммы стен, материалами отделки занимались женщины. После церемонии всех пригласили выпить шампанского.

При этом в Государственном университете телекоммуникаций заявили, что в "торжестве" нет ничего преступного.

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