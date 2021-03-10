Открытие уборной завершилось распитием шампанского.

В праздничном открытии женского туалета нет ничего преступного, утверждают в Государственном университете телекоммуникаций. Таким образом там прокомментировали курьезную ситуацию, возникшую накануне 8 марта.

Об этом помощница ректора Ольга Сомко заявила изданию "Обозреватель".

"Ну нет в этом ничего преступного. Мы улучшаем санитарно-гигиенические нормы, и в этом ничего плохого нет", – заявила Сомко.

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Она добавила, что новой уборной будут пользоваться учащиеся заведения и это улучшит условия обучения студентов.

Открытие туалета в киевском вузе: детали и видео

В Государственном университете телекоммуникаций до 8 марта с пафосом открыли женский туалет. Видеозапись с церемонии открытия появилась в соцсетях.

На фоне дверей нового туалета выступил представитель администрации университета, который торжественно перерезал красную ленту.

По его словам, туалет открыли по указанию ректора университета, а выбором цветовой гаммы стен, материалами отделки занимались женщины.

После церемонии всех пригласили выпить шампанского.

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Автор: Юрий Годован