Многие пользователи признались, что нуждались в таком совете.

Блогер и гурман Air Fryer Girl с 405 000 подписчиками в Instagram поделилась на видео своим "идеальным" методом приготовления картофеля в мундире во фритюрнице, пишет The Mirror.

Отмечается, что данный способ позволяет приготовить нежный картофель с хрустящей корочкой.

Картофель в мундире - способ приготовления

Автор видео продемонстрировала, как готовит картофель:

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протыкает кожуру вилкой;

смазывает картофель подсолнечным маслом и приправляет солью и перцем;

кладет картофель в противень фритюрницы и отправляет готовиться при температуре 180 °C на 45 минут.

Тысячи пользователей отреагировали на ролик. Многие признались, что нуждались в таком совете, так как часто не могли угадать нужное время для приготовления идеально мягкого и в то же время хрустящего картофеля в мундире.

Напомним, ранее УНИАН писал, как запечь картофель - советы от шеф-поваров. Опрошенные кулинары дали один и тот же совет - перед запеканием картофель стоит отварить до мягкости, поместить в ледяную ванну, чтобы остановить процесс приготовления, после чего приправить по вкусу и отправлять запекаться.

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