Это исследование является первым в своем роде.

Завтрак и ужин пораньше могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, показало новое исследование, опубликованное в прошлом месяце в журнале Nature Communications, пишет health.com.

Отмечается, завтрак после 9 утра и ужин после 9 вечера. связано с более высоким риском, особенно среди женщин.

Доктор Бернард Срур заявил, что это исследование является первым в своем роде, которое установило потенциальную связь между здоровьем сердца и временем приема пищи. Он был одним из авторов исследования.

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"Предыдущие исследования выявили возможную связь между пропуском завтрака и менее благоприятным метаболическим здоровьем. Но мало что известно о связи между временем приема пищи и сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал он.

Исследователи собрали данные более чем 103 000 взрослых (большинство из которых были женщины). Каждый дополнительный час задержки с первым приемом пищи был связан с более высоким риском общих сердечно-сосудистых заболеваний. То же самое касалось каждого часа задержки последнего приема пищи за день.

Как время приема пищи влияет на здоровье сердца

По словам Сроура, связь между временем приема пищи и здоровьем сердца, вероятно, связана с взаимодействием между приемом пищи и циркадным ритмом.

"Время приема пищи регулируют биологические часы, которые участвуют в нескольких циркадных функциях, таких как регулирование артериального давления, метаболизма и гормональной секреции", - отметил специалист.

Каждый из этих факторов играет важную роль в здоровье сердца.

Напомним, ранее диетологи назвали самые вредные продукты для холестерина.

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