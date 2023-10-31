В преддверии Хэллоуина писатель Якоб Буденц обратил внимание на ведьм из истории, мифов, фольклора и художественной литературы, которые воплощают архетип каждого знака Зодиака, пишет New York Post.
Овен - Медея
Устрашающая и могущественная Медея из греческой мифологии прекрасно подходит представителям знака Овен, у которого репутация страстного безумца.
Телец - Марджори Кэмерон
Марджори Кэмерон - ведьма, оккультист, родившаяся 23 апреля 1922 года под знаком Тельца. Считается, что Телец создан, чтобы терпеть и наслаждаться. В свою очередь, Кэмерон пережила двух мужей и в последние годы своей жизни посвятила себя занятиям тайцзи, курению травки и творчеству.
Близнецы - Титуба
Титуба была одной из тех, кого первыми обвинили в колдовстве в Салеме в 1692 году, и ее показания были дикими, наполненными кровавыми клятвами, рыжими кошками, крылатыми женщинами и дьяволом в черной куртке.
Рак - Баба Яга
Баба-Яга олицетворяет все, что прекрасно и чудовищно в божественном материнстве, отметил Якоб Буденц. Иногда ее изображают в виде грозного людоеда, иногда как полезного проводника для молодых искателей приключений.
"Хижина Бабы Яги до странности напоминает дом. Если только ты ее не разозлишь - в этом случае она почти наверняка тебя съест", - добавил писатель.
Лев - Уинфред Сандерсон
Ведьма из "Фокус-покуса" Уинифред Сандерсон с копной рыжих волос и с ужасающим шипом тщеславия, является воплощением энергии Льва. Лев управляет пятым домом творчества, карнавалов и внутреннего ребенка. В свою очередь, Винни всегда старается сохранить молодость. Одержимая имиджем, старшая сестра Сандерсон начинает использовать для этого души невинных детей.
Дева - Мари Лаво
Считается, что Мари Лаво родилась 10 сентября 1801 года под знаком Девы. Она запомнилась своей врожденной способностью организовывать, исцелять, давать советы, защищать и, прежде всего, помогать, как и многие Девы.
Весы - Глинда
Глинда - добрая волшебница Юга. Управляемые Венерой, планетой любви, красоты и святого стремления к эстетике, Весы часто путают привлекательность с порядочностью. И Глинда не является исключением.
Скорпион - Нэнси Даунс
Был ли когда-нибудь на экране более великолепный стереотипный Скорпион, чем Файруза Балк в роли Нэнси Даунс в фильме "Ремесло" 1996 года? Властолюбивая, склонная к крайностям и любительница неудобного зрительного контакта, Нэнси демонстрирует некоторые из наиболее мрачных проявлений архетипа Скорпиона.
Стрелец - Дион Форчун
Дион Форчун - британская оккультистка, медиум, маг родилась 6 декабря 1890 года под знаком Стрельца, продемонстрировала высокие идеалы и дух свободы своего солнечного знака.
Козерог - Сабрина Спеллман
Сабрина Спеллман - персонаж одноименного сериала "Сабрина - маленькая ведьма". Ориентирована на семью, готова попробовать все, от практического до эзотерического, чтобы воплотить в жизнь мечты себя и своих близких. Тем самым она и заработала свой почетный статус Козерога, несмотря на противоречивые истории своего происхождения.
Водолей - Геката
Геката - анатолийская и фракийская богиня Луны, преисподней, всего таинственного, магии и колдовства. Сначала в древнегреческой мифологии Геката не являлась отрицательным персонажем. Позже, с развитием культа Афродиты, Афины, Артемиды и других богинь, Геката отходит на задний план, опускается все ниже во владения Аида, Так и Водолея, который всегда находясь на грани между традициями и их нарушением, между структурой и разрушением, часто называют аутсайдером Зодиака.
Рыбы - Мадам Блан
Мадам Блан - персонаж фильма ужасов "Суспирия" (2018 год), которую сыграла Тильда Суинтон. В отличие от других водных знаков, сверхсила Рыб заключается в способности "читать" эмоции людей, что может объяснить, почему ряд известных лидеров культов родились под этим изменчивым знаком.
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