Установлены интересные сходства.

Астрологи рассказали, какой орех соответствует каждому из 12-ти знаков Зодиака.

Овен - орех "свеча"

Этот орех в сыром виде слегка токсичен, а также является символом обновления и яркости новых начинаний. Он идеально соответствует жгучей энергии Овна.

Телец - пекан

Слово "пекан" происходит от алгонкинского слова "pacane", что означает "орех, который слишком тверд, чтобы его расколоть вручную". Любой, кто когда-либо пытался вызвать у Тельца открытые эмоции или чувство прощения, может подтвердить, что сходство резкое.

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Близнецы - кешью

Шри-ланкийская сказка объясняет происхождение кешью как соревнование между богом и дьяволом. Близнецы соответствуют такой аналогии, представляя противоположные силы во всех живых существах.

Рак - макадамия

Рак представляет собой архетип матери и корневой системы, которая связывает нас с нашими предками. А орех макадамия чаще всего ассоциируется с Гавайями, но на самом деле он был завезен на острова только в конце 19 века, и все "гавайские экземпляры "произошли от одного дерева-матери.

Лев - фисташка

Львов часто связывают с королевской властью, жизнью не по средствам и смешанным чувством собственной важности. Согласно одной из легенд, фисташки провозгласили единственной прерогативой знати, что сделало их выращивание или потребление простыми людьми преступлением.

Дева - каштан

Каштан колючий снаружи и невероятно целебный внутри. Такими являются и представители знака Девы.

Весы - миндаль

Весы, управляемые "обаянием" планеты Венера, являются знаком партнерства и всего, что имеет юридическую силу. А миндаль издавна используется в брачных обрядах.

Скорпион - арахис

Скорпион управляет восьмым домом секса, смерти, тайн, возрождения и кладбищ. Арахис использовали в качестве жертвенных подношений, его помещали в гробницы как источник пищи для умерших в их загробной жизни.

Стрелец - грецкий орех

Стрельцом управляет удачливая планета Юпитер. А грецкий орех в римском мифе был посвящен Юпитеру. Предания утверждают, что, когда боги пантеона бродили по земле, они питались одними грецкими орехами.

Козерог - лесной орех

Козерогом управляет Сатурн, планета структуры, наказания, энергетических систем. В природе и в кельтском фольклоре лесной орех ассоциируется с властью и мудростью. Деревья лесного ореха были настолько почитаемы, что в некоторых районах их вырубка влекла за собой смертный приговор.

Ранее УНИАН писал, что нужно есть каждому из знаков Зодиака, чтобы быть здоровыми и красивыми.

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