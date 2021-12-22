Многие птицы в итоге умирают от отравления этанолом.

В Австралии пьяные краснокрылые попугаи терроризируют жителей округа Кимберли.

Птицы наедаются ферментированных манго, которые опадают и долго бродят на солнце. Только на прошлой неделе ветеринарная больница города Брум вылечила несколько пернатых после отравления этанолом, пишет ABC.

"На данный момент мы уже видели около полудюжины птиц. Однако, к сожалению, многие просто не попадают в клинику, потому что умирают, прежде чем люди их находят", - рассказал ветеринар Пол Мерфи.

Читайте такжеВ Австралии птица научилась изображать электродрель и плакать как ребенок (видео)Поев забродивших фруктов, попугаи могут несколько дней вести себя неадекватно и часто гибнут не только от самого алкоголя, но из-за собственного "пьяного поведения". К примеру, они залетают в дома и сидят там на полу, где их могут схватить кошки либо другие хищники.

При этом краснокрылые попугаи кажутся единственными птицами, на которых так влияет ферментация манго. Некоторые ученые объясняют это тем, что манго в принципе единственный широко доступный фрукт в округе, поддающийся сильной ферментации.

По словам доктора Майкла Консидайна, доцента кафедры молекулярной биологии растений Университета Западной Австралии, все это часть экосистемы:

"Когда плоды созреют, следующей фазой становится ферментация - сахар превращается в спирт. Этот процесс делает ароматические соединения летучими, что привлекает птиц и других животных. ... Манго особенно уникальны, потому что они очень богаты сахаром и могут производить большое количество алкоголя. В то время как ряд других тропических фруктов не такие плотные и более водянистые".

Таким образом птицы среди прочего в итоге распространяют семена.

"Этанол явно имеет какое-то экологическое значение для растения", - отмечает ученый.

Эксперты советуют местным жителям не забирать опьяненных птиц домой в надежде выходить, а сразу нести к ветеринару.

Ранее УНИАН писал, как в Аргентине попугай стал главным свидетелем по делу об изнасиловании и убийстве. В Таиланде другой попугай проглотил 21 бриллиант из ожерелья хозяйки. А в Австралии попугай Эрик спас хозяина от пожара.

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