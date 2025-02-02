Быстрый психологический тест раскроет то, что вы не контролируете.

Большинство психологических тестов направлены на то чтобы человек смог лучше понимать себя и работу своего сознания. Некоторые диагностики направлены и на "прощупывание" подсознания - тех граней, за которые обычный человек переступить не может. Пройдите тест на характер, чтобы узнать, что скрывает ваша личность.

Психологический тест по картинкам - выберите наиболее пугающую

Специалист в области человеческого сознания и подсознания Джозеф Кемпбелл говорил: "В пещере, в которую ты боишься зайти, лежит сокровище, которое ты ищешь".

Историк и писатель считал, что необходимо принять свои страхи, полюбить их и перестать бояться, чтобы обрести счастье. Из таких побуждений был психологический тест на характер, чтобы люди смогли понять, что их пугает на самом деле и как это проработать.

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Посмотрите на картинку и выберите вход, который кажется вам наиболее жутким - тот, в который вы бы не вошли.

Дверь в заброшенный дом

Вы очень сильная личность, которая руководствуется умом, а не чуствами. Имеете способности к аналитическому мышлению, оценивая обстановку вокруг. Вы ждете, что окружающие будут поступать подобно вам, но так происходит редко. У вас внутри очень много эмоциональных и духовных барьеров, из-за чего окружающим трудно с вами общаться. Вы не открываетесь до конца и часто скрываете свои чувства, считая, что так защищаете психику.

В принципе, вы готовы сломать эти преграды, но не можете найти достаточной мотивации. Друзей у вас очень мало, но в тех немногих людях вы уверены. Вам важно, чтобы эмоционально вы чувствовали себя удовлетворительно, иначе все сферы жизни пойдут под откос. Именно этого вы и боитесь - потерять контроль над происходящим и прожить жизнь без искренности.

Лестница в подвал

Вы боитесь, что у вас могут отобрать свободу и возможность наслаждаться жизнью. Спуститься вниз, в темную неизвестность, для вас значит быть похороненным заживо. Смерть для вас также страшна, потому что вы не знаете, что будет потом, поэтому стараетесь следить за собой, за своим здоровьем и безопасностью. Вы много думаете о своей жизни, любите ее и стараетесь сделать лучше, но помните о том, что здоровье может быть не только физическим, но и ментальным - не давайте себя в обиду.

Ледяная пещера

Вам не хватает эмоционального тепла, поддержки и заботы, поэтому вы подсознательно боитесь холода - слишком много его вокруг. Также вы не хотели бы испытывать печаль и разочарование, поэтому всячески стараетесь этих чувств избегать. Не можете находиться в одиночестве, а сама мысль о нем вводит вас в состояние паники.

Светлая сторона вашей жизни пестрит идеями - вы точно знаете, кто вы и чего хотите. Это именно то, что делает вас счастливым, осталось только поверить в это. Для вас важна независимость и свобода, в тесных связях вы не нуждаетесь, потому что точно знаете разницу между настоящей любовью и разговорами о ней.

Разрушающийся дом

Вы очень щедрый человек, который всегда готов оказать любовь, заботу и поддержку. Если вы боитесь войти в полуразрушенный дом, значит, боитесь неудачи. Вы переживаете о том, что те, для кого вы так много делаете, могут не оценить этого или не отблагодарить как следует. Страх о том, что лояльность могут воспринять как слабость, парализует вас и заставляет опустить руки.

Помните о том, что даже если вы получите желаемую реакцию, потом вы начнете бояться ее потерять или не оправдать такое отношение. Можете начать "заслуживать" его, не понимания, кто тот, кто любит вас искренне, и тот, кто искренне вам благодарен, испытывает все это безвозмездно.

Тоннель

Если вам страшно зайти в темный тоннель, значит, есть необходимость разобраться в своих чувствах. Вы сами не очень понимаете, чего хотите и о чем мечтаете. На вас навалилась большая куча проблем, необходимо найти решение, отложив эмоции в сторону.

Вам не хватает уверенности в себе, несмотря на то что вы очень добрый, приятный и сострадательный человек. Вы часто сомневаетесь в правильности своих поступков и сбиваетесь с намеченного пути. Вам стоит признаться себе в том, что вы чувствуете и думаете на самом деле - тогда появится свет в конце тоннеля.

Дверь в цепях

Ваш самый большой страх - необходимость бороться с обстоятельствами, в которых вы не виноваты. Вы не уверены, что сможете выйти из схватки победителем. Более того - присутствует и опасение оказаться внутри ситуации, которую вы не сможете контролировать. Вы на самом деле боитесь стать заложником обстоятельств, не имея возможности на них влиять.

Сами по себе вы очень изобретательны и умны, можете найти выход из любой ситуации, об этом нужно помнить. Для того чтобы перестать подпитывать свой страх, не забывайте, что не все в жизни мы можем контролировать. Иногда не нужно бороться с ситуацией - лучше пустить все плыть по течению, и как только вы расслабитесь, решение придет само.

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