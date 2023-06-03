Женщина разрыдалась и еще очень долго не могла успокоиться.

Дом, ребенок, быт - все это "убивает" романтику и нередко становится поводом для ссор. Однако все поправимо, это доказал мужчина, чья жена не смогла не рассказать о его поступке в сети.

Женщина поделилась на Reddit невероятной историей и отметила, что все это свело ее с ума. Она и ее муж недавно стали родителями. И пока мужчина пропадал на работе, его супруга заботилась о шестимесячном ребенке и начинала ненавидеть свою жизнь.

"Сегодня муж пришел с работы и отправил меня спать. Он делает это часто, когда видит, что я устала... Муж отправил меня в постель, и как раз когда я уже собиралась заснуть, он тихонько приоткрыл дверь, заглянул внутрь, закрыл дверь и вышел... И я услышала, как он с кем-то разговаривает", - начала свою историю женщину.

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То, что она затем услышала, повергло ее в шок. Мужчина говорил со своей лучшей подругой, которую знал с детства. Женщина никогда не ревновала, так как знала, что между ними только дружба.

"Я плачу, когда еду на работу, просто думая о том, как сильно я ее люблю. Я никогда не скажу ей этого... Я слушаю нашу свадебную песню и плачу почти каждый день по дороге на работу, потому что в ту секунду, когда я закрываю дверь дома, я скучаю по ней. Когда я далеко от нее, никогда не бывает момента, когда мне не хочется бежать домой. Она действительно мой покой. Я знаю, ты знаешь все это, потому что знала меня раньше, но она изменила меня", - признался мужчина своей подруге.

Жена слушала, как ее муж изливает душу. Он называл ее любовь "подарком Бога". Мужчина восхищался тем, как она о нем заботится, как много она для него делает.

"У этой женщины терпение и любовь святой... Иногда я смотрю на нее с ребенком и думаю о том, каково было бы иметь маму, которая любила бы меня так, как она любит ребенка. Каким-то образом она содержит дом в чистоте, я прихожу в дом с теплой еде почти каждый вечер, и почти каждый раз, когда я прихожу домой, ребенок сыт и с удовольствием играет. Я видел, каким беспорядком может обрасти дом, когда я даю ей выходной, чтобы она делала все, что она хочет. Она все, о чем я когда-либо мечтал", - цитирует своего мужа женщина.

Она не переставала плакать, но слушала дальше. Мужчина сознавался своей подруге, что он не хотел жениться, но теперь не может представить свою жизнь без любимой. Потом он попросил о помощи. Оказалось, муж хотел подготовить сюрприз своей жене - устроить свидание ее мечты.

Поэтому он просил подругу помочь ему все организовать. Он в красках описал мечту супруги, он помнил все, что она ему говорила. Подруга согласилась, после чего довольный мужчина положил трубку и направился в спальню.

"Он вошел вскоре после этого, чтобы проверить меня, и я сразу же спрятала лицо в одеяло, когда услышала его шаги. Потому что я рыдала! На самом деле он не из тех, кто говорит о чувствах... Никогда в жизни мне не было так хорошо. У меня разболелось сердце, мне потребовалось два часа, чтобы перестать плакать", - созналась женщина.

Она с трудом пытается не сознаться любимому, что все слышала. Женщина призналась, что не могла держать все это в себе, а потому решила "излить душу" в сети.

"Я так влюблена в него, ребята. Этот телефонный звонок был тем, что мне было нужно, и это был идеальный момент. Прямо перед полным выгоранием из-за болезни и всего остального... Я счастлива! Мое детство было катастрофой, но я бы прошла через это снова, если бы пришлось, если бы это означало, что я проживу с ним еще одну жизнь", - поделилась счастьем женщина.

Напомним, ранее в соцсетях ответили, бывает ли любовь с первого взгляда.

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