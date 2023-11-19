Он не обязательно стремится разорвать отношения, но определенно не любит вас.

Часто бывает так, что "романтические отношения" на самом деле имеют довольно мало настоящей романтики и продолжаются скорее по привычке или просто потому, что люди не хотят быть одинокими. Если вам нужны только настоящие глубокие отношения, важно своевременно понять, что партнер не очень заинтересован именно вами.

Эксперт по свиданиям из Нью-Йорка Сара Лорен в серии вирусных видео для TikTok назвала семь четких признаков, указывающих на такого "несерьезного" партнера. Ее советы адресованы женщинам, которые сомневаются в своем мужчине. Но в целом это универсальные признаки, их можно применить и к женщинам, не слишком ценящим отношения, в которых находятся. Итак, вот эти семь признаков.

Партнер пишет вам только вечером или на выходных

Парень, который заинтересован лишь в легкой интрижке, вспоминает о своей девушке лишь тогда, когда имеет свободное время.

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"Выходные - это их время для развлечений и время, когда у них мало дел. Они могут искать развлечения, небольшой план на выходные, небольшую поездку на выходные, [поэтому они отправят вам сообщение]", – объясняет Сара Лорен.

То же самое касается текстовых сообщений вечером. Если общение в течение недели ограничивается только ими, это плохой признак.

Партнер долго не отвечает на полученные сообщения

Если мужчина действительно заинтересован в отношениях с вами, он постарается быстро ответить на ваши сообщения, даже если он занят.

Если же ответы поступают слишком долго, или иногда не поступают вовсе, это признак отсутствия интереса к общению с вами.

"Любой парень найдет время, чтобы написать вам сообщение, если хочет с вами встречаться", – подчеркивает эксперт.

Вы видите только его спальню

То, что мужчина занимается с вами сексом, не обязательно означает, что он хочет чего-то большего, говорит Лорен.

"Если вы видите только его спальню, это единственное место в его жизни, которое он хочет, чтобы вы видели", — объяснила она.

Мужчина, который хочет романтики, будет активно устраивать свидания вне дома и познакомит вас со своими друзьями, утверждает эксперт.

Партнер не склонен к тактильному общению

Романтические отношения в нормальных условиях имеют свое физическое проявление и вне секса. Так что, если ваш любовник не склонен к объятиям, не стремится держать вас за руку, то он, скорее всего, не испытывает к вам сильных эмоциональных чувств.

Партнер не делится с вами хорошими новостями

Если вы не узнаете из первых рук о захватывающих жизненных событиях вашего мужчины, то он, скорее всего, не видит в вас долгосрочного партнера, с которым он хочет строить будущее.

Так что будьте осторожны, если вы узнаете о его продвижении по службе или планах поездок через Instagram или через общих знакомых.

Партнер игнорирует ваши сообщения в соцсетях

По словам Лорен, активность в социальных сетях может указывать на истинное отношение вашего партнера к вам.

Если парень, с которым вы встречаетесь, заинтересован в вас, он будет постоянно проверять вашу ленту в Instagram, чтобы узнать, опубликовали ли вы что-то новое.

Эксперт по отношениям убеждена, что мужчина должен немедленно ставить лайки и оставлять комментарии под всеми вашими фото в соцсетях.

Партнер часто раздражается из-за вас

"Если вы видите, что он слишком часто разочаровывается в вас, скорее всего, он просто раздражается из-за вас, его раздражает ваше присутствие, и вы ему никогда не понравитесь", - заявила Лорен.

Кодовое слово, указывающее на отсутствие интереса

В заключение Сара Лорен назвала кодовое слово, частое употребление которого указывает на отсутствие интереса к отношениям у партнера. Это слово "занят".

"Если он говорит, что он "занят", он не пытается, даже не хочет пытаться. Ему просто не до вас, и он просто "занят", чтобы избежать чего-либо общего с вами", – говорит эксперт.

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Как писал УНИАН, существует несколько причин, почему бывшие партнеры хотят вернуть давно утраченные отношения. Эксперты предупреждают, что нельзя на это соблазняться.

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