Родители могут передавать счастье через навыки, которым они учат своих детей.

Счастье - это нечто большее, чем просто опыт и мимолетные моменты. Согласно многочисленным научным исследованиям, когда вы регулярно делаете то, что делает вас счастливым, вы будете испытывать счастье чаще. Как пишет Келли Рудольф, сертифицированный лайф-коуч и гипнотерапевт, в статье для YourTango, родители могут сделать детей счастливее, в том числе и во взрослой жизни, научив их некоторым простым навыкам.

1. Выберите фокусировку на позитиве

Выбирайте одну мысль в день, на которой вы будете сосредотачиваться, когда вам плохо. Как объясняет Рудольф, это метод "позитивной психологии", который помогает вашему мозгу развивать позитивное отношение. По сути, вы отвлекаете свой мозг от негативных аспектов ситуации и помогаете вместо этого выдвигать позитивные утверждения о счастье и мире.

2. Не берите на себя ответственность за чужое счастье

Пытаясь заботиться о счастье всех остальных, вы в конечном итоге пренебрегаете своими собственными потребностями. Это заставит вас чувствовать себя истощенным и несчастным.

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3. Практикуйте искреннюю благодарность

Исследования показывают, что то, на чем вы фокусируетесь в своих мыслях, словах и действиях, становится доминирующим в вашей жизни. Это быстрый способ почувствовать себя счастливым, потому что это помогает вам осознать, что ваша ситуация не так плоха, как вы изначально думали.

4. Избегайте людей, которые постоянно вас унижают

Исследования показывают, что на счастье влияет несколько факторов, одним из которых является ваш тип личности. Ваши социальные связи важны; они повлияют на то, как вы смотрите на проблемы в своей жизни, и на то, почувствуете ли вы, что можете достичь целей или даже не должны беспокоиться.

5. Делайте то, что придает смысл вашей жизни

Исследование 2011 года показало, что существует связь между участием людей в развлекательных мероприятиях и более низким уровнем тревожности и депрессии.

6. Не откладывайте решение своих проблем

Когда у вас что-то висит над головой — даже что-то незначительное — это может повысить уровень вашей тревоги и стресса и заставить вас чувствовать себя несчастным. Потратив время на то, чтобы перестать прокрастинировать или "терпеть" проблему и решить ее, вы избавите себя от многих душевных страданий и снимете стресс.

7. Практикуйте доброту

Исследования показывают, что когда вы добры к другим людям, независимо от того, насколько незначительным является жест, вы повышаете свой уровень счастья. Совершение даже одного небольшого акта доброты для кого-то другого каждый день в течение всего лишь 10 дней может повысить уровень вашего удовлетворения жизнью.

8. Проводите время на природе

Исследования показали, что когда люди гуляют на природе, им легче отключать размышления — то есть повторяющиеся негативные мысли — чем тем, кто гуляет на улице в городе.

9. Чаще улыбайтесь

Настоящая улыбка на лице говорит вашему мозгу, что он посылает неправильные сигналы, поэтому его негативный курс корректируется.

10. Регулярно занимайтесь спортом

Занимаясь спортом всего 10 минут в день, вы настраиваете себя на получение эндорфинов, которые будут увеличивать ваше счастье каждый день.

11. Создайте регулярный режим сна

Сон — одна из важнейших функций вашего тела, поэтому важно хорошо высыпаться.

12. Ешьте здоровую пищу

Исследования показали, что большое количество рафинированного сахара в рационе связано с более высокими показателями депрессии.

13. Признайте свои негативные эмоции

Одна из худших вещей, которую вы можете сделать, когда чувствуете грусть или подавленность, — это притворяться, что этих чувств не существует. Признание своих эмоций поможет вам переосмыслить их и научиться отпускать и быстро двигаться дальше.

14. Общайтесь с друзьями

Исследование 2019 года определило, что здоровье и благополучие людей можно точно предсказать на основе их социальной сети, по сути, связывая прямую связь между вашим кругом друзей и вашим уровнем счастья. Согласно исследованию, занятия ваших друзей могут даже побудить вас принимать более здоровые решения, например, вместе похудеть или бросить курить.

15. Расхламляйте свое пространство

Захламленное пространство может усугубить ваше общее несчастье.

Ранее УНИАН рассказывал о том, что, по данным, одного из недавних исследований, одинокие женщины счастливее одиноких мужчин.

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