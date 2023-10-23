Сеть покорила головоломка для проверки интеллекта. Только люди с высоким IQ смогут найти ошибку, которую спрятали на картинке ниже, всего за 5 секунд. Ее опубликовал портал JagranJosh.
На рисунке изображена пенсинерка в окружении домашних питомцев. Коты и кошки разных пород играют и отдыхают в комнате. Может показаться, что на картинке нет ничего лишнего, однако это не так - художник спрятал здесь несоответствие.
Установите таймер на 5 секунд и попробуйте отыскать ошибку. Подумайте хорошо, поскольку для решения необходимо задействовать логическое мышление.
Подобные задачки так полюбились пользователям сети, поскольку помогают интересно провести время и улучшить концентрацию.
Если вам не удалось найти ошибку за отведенное время, то попробуйте еще раз, прежде чем посмотреть правильный ответ. Он будет опубликован ниже.
Решение головоломки:
Если вы присмотритесь, то увидите, что у рыжего кота в правом верхнем углу необычный хвост - он не кошачий, а собачий.
Испытайте свои силы в решении других головоломок:
Попробуйте за 7 секунд найти на красивой картинке бабочку, которая спряталась в гостинной. Также сеть покорила оптическая иллюзия по поиску кота среди кактусов.
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