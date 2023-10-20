Вы имеете зрение 20/20, если смогли найти животное.

Сеть взорвала очень сложная оптическая иллюзия, на которой среди кактусов спрятали красивого котика. Новое фото опубликовал портал IndiaTimes.

Вам придется испытать свое зрение и наблюдательность, чтобы быстро найти животное среди колючек. Сложность таких иллюзий в том, что предмет поиска всегда спрятан прямо перед носом, однако мы все равно его не замечаем.

Начинайте прямо сейчас, установив таймер на 20 секунд. Именно столько времени надо тем, кто имеет хорошее зрение.

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Удалось найти пушистого? Если нет, то ниже мы покажем его на фото. Регулярное решение таких головоломок помогает держать мозг в тонусе и проверять остроту своего зрения.

Правильный ответ:

Котик спрятался в левой части фото, прямо по центру. Вы можете заметить за кактусом его глаза и ушки.

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