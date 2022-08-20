За шесть месяцев примерно 2 тысячи мужчин пытались бежать за границу.

В париках, беби-боксах, чемоданах и даже между матрасами - с начала полномасштабного вторжения некоторые мужчины призывного возраста пытались бежать из Украины, для этого они были готовы притворяться женщинами или просто прятаться. За это время пограничники насчитали примерно 2 тысячи беглецов-неудачников.

На какие хитрости шли мужчины, говорится в новом сюжете ТСН.

Заместитель начальника штаба Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук рассказал, что видел уже несколько парней переодевались в женщин. Один такой отчаянный даже надевал парик и красил губы, однако его выдала щетина.

Еще один беглец хотел пересечь границу в бейби-боксе. 36-летний мужчина спрятался в коробке, которую его жена пыталась вывезти в Молдову. Также мужчины призывного возраста прятались между чемоданами в багажниках и накрывались матрасами. Некоторые даже покупали гидрокостюмы или лодки. Так они хотели попасть в Молдову через Днестр.

"Подделка документов: справки об обучении, справки о непригодности о прохождении военной службы, справки об инвалидности. Изготавливают поддельное свидетельство о рождении, становятся многодетными родителями", - рассказали о попытках побега мужчин в штабе Западного регионального управления Госпогранслужбы.

За шесть месяцев примерно 2 тысячи мужчин пытались бежать за границу. Сначала смельчаки пытались уехать самостоятельно, однако за несколько месяцев полномасштабной войны появились посредники, которые придумывают хитрые схемы.

Найти и поймать таких дельцов непросто. Они шифруют данные, избегают непосредственной встречи, и передают документы через камеры хранения. Кроме этого, посредники берут немало денег.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве придумали оригинальное наказание для нарушителей комендантского часа.

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