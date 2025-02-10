Хоуэллс пытался получить разрешение на обыск свалки, но его запрос отклонили.

Компьютерный эксперт Джеймс Хоуэллс из Великобритании уже десять лет борется за возвращение своего биткоин-состояния, которое оценивается в 600 миллионов фунтов стерлингов (около 740 миллионов долларов). Он уверен, что оно зарыто на свалке в южном Уэльсе, в связи с чем собирается купить это место, пишет The Guardian.

Отмечается, что в прошлом месяце Хоуэллс пытался получить разрешение на обыск свалки, чтобы найти потерянный жесткий диск, на котором, по его словам, хранятся биткоины. Тем не менее суд отклонил его запрос.

Более того, позже городской совет объявил о планах по закрытию свалки. Власти получили разрешение на строительство солнечной электростанции на части территории, поделились в издании.

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"Совет утверждал в Высоком суде, что закрытие свалки, чтобы я мог проводить поиски, окажет огромное пагубное влияние на жителей Ньюпорта, и в то же время они планировали закрыть свалку в любом случае. Я предполагал, что в ближайшие годы она будет закрыта, поскольку заполнена на 80/90%, но не ожидал, что ее закроют так скоро. Если городской совет Ньюпорта захочет, я буду заинтересован в приобретении свалки "как есть", и я обсуждал этот вариант с инвестиционными партнерами, и он очень даже рассматривается", - заявил Хоуэллс журналистам.

Компьютерный эксперт рассказал, что в 2013 году он случайно положил жесткий диск с биткоин-кошельком в черную сумку во время уборки офиса и оставил ее в прихожей своего дома. По его словам, его девушка приняла сумку за мусор и выбросила ее.

Хоуэллс подчеркнул, что быстро осознал ошибку и с тех пор просит совет помочь ему вернуть жесткий диск, предлагая даже поделиться деньгами с властями, но безрезультатно.

В издании добавили, что городской совет сопротивлялся просьбе Хоуэллса разрешить ему поиски жесткого диска. Это аргументировалось тем, что устройство перестало быть собственностью компьютерного эксперта, когда попало на свалку.

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