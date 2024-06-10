Оказывается, наши скрытые черті характера могут раскрыть даже фаланги большого пальца руки - посмотрите на свои и читайте ответы на тест.

Верхняя и нижняя (или первая и вторая) фаланги большого пальца руки бывают разными. У кого-то они одинаковы, у некоторых людей верхняя может быть больше нижней, а у других наоборот - нижняя больше верхней. Оказывается, даже эта небольшая деталь во внешности может поведать о ваших личностных качествах, сильных и слабых сторонах, характере, мышлении и поведении еще до того, как вы произнесете хоть слово. Посмотрите на свой большой палец на руке (без разницы - на правой или левой) и читайте, какие ответы дает этот тест на личность.

Посмотрите на свой большой палец на руке - тест по картинкам

Замечено, что первая фаланга, или верхняя половина, большого пальца может рассказать о силе воле человека, умение принимать решения и способность руководить другими людьми. Вторая фаланга, или нижняя половина - дает представление о восприятии, суждениях и способности рассуждать. Наконец, третья фаланга касается вопросов любви, симпатии и страсти. Мы остановимся на первой и второй фаланге.

Итак, у вас:

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Первая фаланга больше второй

Если верхняя фаланга (первая часть) вашего большого пальца на руке длиннее нижней, то этого говорит о том, что вы наделены силой воли и умеете принимать самостоятельные решения. Поэтому, вероятнее всего, вам не нравится работать в подчинении.

Разум в вашей жизни преобладает над сердцем, и вы, скорее всего, большой идеалист с очень высокими ожиданиями от себя и других - вас нелегко порадовать или удовлетворить. Вы любите правду и никогда не идете на компромисс со своими ценностями. Если вас предают, вы очень близко принимаете это к сердцу.

Стремясь к тому, чтобы реальность соответствовала вашим мечтам, с вами порой трудно работать из-за строгих стандартов. Однако если кто-то хочет, чтобы работа была выполнена как следует, то вы - вы определенно тот человек, которого он хочет видеть в своей команде.

В пожилом возрасте вы более довольны собой и счастливы, чем в молодости.

Вторая фаланга больше первой

Если нижняя фаланга большого пальца у вас больше верхней, то черты вашего характера говорят о том, что вы иногда склонны к неразумным решениям. Вы не готовы уступать, даже если докажут, что вы не правы – для вас важнее выиграть спор, чем искать истину.

Вам тяжело бывает выполнять какую-либо работу без руководства и контроля со стороны. У вас нет определенных идей, и порой вы чрезмерно болтливы – можете говорить все, что придет вам в голову. Поэтому часто ваши слова могут не воспринимать всерьез.

Также вы иногда любите посплетничать и искать недостатки у начальства за его спиной.

Обе фаланги одинаковы

Если фаланги (верхняя и нижняя части) большого пальца у вас одинаковы, то это говорит о том, что вы - спокойный человек, который при любых обстоятельствах остается невозмутимым.

Вы спокойно воспринимаете как похвалу, так и критику и уверены в себе. Также вы недоверчивы и вас нелегко обмануть или ввести в заблуждение.

Несмотря на препятствия, ваша оптимистичная натура позволяет вам примириться со всем. Ваша вера в то, что "что прошло - то прошло, пусть прошлое останется в прошлом", вдохновляет и освежает многих людей.

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