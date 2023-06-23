Террористы в момент удара пытались сесть в лодку.

Ударный дрон СБУ "поймал" группу оккупантов вблизи Новой Каховки. В результате боя ранены, по свидетельству самих же захватчиков, трое российских солдат.

На опубликованном пресс-службой СБУ видео видно, как дрон защитников бьет точно по оккупантам. Террористы в тот момент пытались сесть в лодку и в перехваченном СБУ разговоре ждали "своих" в небе.

"Наши в небе есть?" - поинтересовался оккупант с позывным "Спартанец", на что его товарищ "Весна" ответил: "Нет". Далее прогремел характерный взрыв - и россияне уже начали кричать в рацию, что у них трое раненых: "Помогите! У нас три "300"! А-а-а!".

По информации СБУ, вызванные парамедики оккупантам уже не помогли.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в боях в Украине уже 222 650 своих солдат, в том числе +650 за минувшие сутки. Особенно большие потери ВС РФ в последнее время несет в артсистемах, спецтехнике, БПЛА и самолетах /вертолетах. Например, 21 июня ВВС подтвердили сбитие еще одного Ми-24 оккупантов над линией фронта.

Кроме того, уже 22 июня, под белорусскими Ивацевичами упал Ми-24 ВКС РФ. В официальном комментарии МО Беларуси указывается, что Ми-24 "совершил жесткую посадку" в Барановицком районе около 13:00 по местному времени.

Ранее УНИАН публиковал видео, как дрон украинских войск попал в автомобиль российских оккупантов, когда те двигались по дороге к своим позициям. Камера дрона зафиксировала последнюю реакцию водителя россиян.

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