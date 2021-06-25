По словам девушки, она ждала от дочери слов "мама" или "папа", но ребенок издавал лишь невнятные звуки.

Грудная дочь произнесла первые слова, которыми стали «Помоги мне, мама!».

Соответствующее видео в TikTok опубликовала молодая мать, подписанная как shawnaannie.

По словам девушки, она ждала от дочери слов «мама» или «папа», но ребенок издавал лишь невнятные звуки. Лепетание младенца она решила заснять на видео, но в итоге отчетливо услышала фразу «Помоги мне, мама» («Help me mama!»), которая привела ее в ужас.

Автор ролика отметила, что не сразу поверила в услышанное, но «все слова были очень отчетливыми».

Когда женщина выложила ролик в TikTok, пользователи подтвердили, что дочь просит помощи.

«Все три слова сказаны так чисто!» - написала igotjokeyjokes. Некоторые юзеры пошутили над ситуацией. «Твоим первым словом было "собака"? Ой, это мило. Моими были "Помоги мне, мама"», — в шутку заметила syviamariclaire

За три дня видео набрало больше миллиона просмотров.

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Автор: Денис Прядко