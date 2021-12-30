Парню вернули деньги за билет и попкорн.

В США подросток нашел живого хомяка в ведре с попкорном во время киносеанса.

Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что инцидент произошел в Алабаме. Парень пошел с друзьями в кино на фильм о Человеке-пауке. В какой-то момент он опустил руку в ведро с попкорном и обнаружил там грызуна.

Подросток решил отнести хомяка одному из сотрудников кинотеатра, но тот его укусил и оказался на свободе. Позже грызуна поймали, а парню вернули деньги за билет и попкорн.

Читайте такжеВ США морская свинка отгрызла прядь волос пьяной хозяйкеПредположительно, хомяка потеряла группа других подростков, которые пришли с ним в кино около недели назад. Они оставили свои контакты сотрудникам кинотеатра, потому что так и не смогли найти и поймать своего питомца.

Ранее в Киеве засняли, как крыса лакомилась пиццей на глазах у посетителей супермаркета. Грызун беспрепятственно сидел на прилавке с хлебобулочными изделиями в магазине и не боялся людей.

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