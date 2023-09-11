Рассказываем, по какой причине пушистый "хвостатый" выбирает такое место и что говорят народные приметы.

Многие люди не понимают, что значит, когда кошка спит в ногах, ведь есть места получше. Даже если животное ложится рядом с человеком или на него, то ноги - довольно странный выбор. УНИАН выяснил, почему так происходит и что это может значить.

Почему кошка спит в ногах у ребенка или у взрослого - главные причины

Ветеринары и фелинологи утверждают, что если кошка спит в ногах под одеялом или на нем, это может говорить о ее желании быть поближе к хозяину. Так животное чувствует себя безопасно и проявляет доверие. Более того, специалисты заметили одну деталь - в ногах у хозяев спят только взрослые коты и кошки. Маленькие котята больше предпочитают грудь и живот человека - так им слышно стук сердца, напоминающий мамин.

Если кошка спит в ногах у беременной, то пушистик своим выбором предупреждает о проблемах с суставами из-за вынашивания ребенка - кошка пытается "вылечить" заболевание и помочь хозяйке наладить самочувствие.

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Почему кошка спит с хозяином в принципе - народные приметы

Основные приметы "кошка ложится в ноги" говорят о том, животное хочет защитить хозяина от негативной энергии, а также "вытащить" накопившуюся из нижних чакр, которые как раз находятся в ногах. Положение, выбранное питомцем, очищает не только человека, но и спальню.

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