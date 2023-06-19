Оккупант, вероятно, забыл, что в момент кражи его снимает камера.

Пленный "вагнеровец" мастерски стащил сигарету прямо во время интервью. Камера поймала этот момент.

Видео появилось в сети. На кадрах видно, как во время общения с журналистом пленный "вагнеровец" спокойно угощается сигаретой, лежащей на столе. Однако одной ему оказалось мало.

Наемник дождался, когда журналист отвлечется на телефон, незаметно вынул еще одну сигарету, закинул ее за кофту, спустил к брюкам и переложил в карман.

При этом журналист "фокус", действительно, не раскусил, но камера видит все.

Другие новости с пленными оккупантами

Как сообщал УНИАН, оккупант Антон Мещеряков после попадания в плен рассказал, кто на самом деле являются фашистами в этой войне. Захватчик не понимает, как огромная Россия может быть вполне обманутой.

Ранее бойцы 47 бригады "Магура" допросили пленного на Запорожском направлении россиянина. Оккупант признался, что армия РФ совершает военные преступления на захваченных территориях. Лично ему известно о изнасилование несовершеннолетних, что совершали "кадыровцы".

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