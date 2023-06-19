По его словам, всю Россию держат в заблуждении, а врагом является вовсе не Украина.

Оккупант Антон Мещеряков после попадания в плен рассказал, кто на самом деле является фашистами в этой войне. Захватчик не понимает, как огромная Россия может быть полностью обманутой.

Как сообщает Государственная пограничная служба, оккупант рассказал, что сначала занимался эвакуацией раненых с поля боя, а затем его отправили на штурм.

"Я попросил пристрелить меня на месте, это будет гуменнее. Они сказали: "Мы пристрелим не только тебя, но и всю твою группу". Стоит автоматчик и заводит: "Ляжешь ты и твои бойцы". Нас погнали на эту позицию, позади шел автоматчик, у которого была команда стрелять по тем, кто будет отступать", - вспомнил оккупант.

Он предложил группе сдаваться в плен, как только услышал украинский язык. Более того оккупант удивлен, что ВСУ приняли их "как людей", ведь они ожидали увидеть "фашистов".

"Приходит понимание, что враг не тот, на кого мы наступаем, а мы сами - враги. Трудно верить в то, как можно такое большое государство держать в таком заблуждении", - заявил пленный.

Другие свидетельства оккупантов

Ранее бойцы 47 бригады "Магура" допросили пленного на Запорожском направлении россиянина. Оккупант признался, что армия РФ совершает военные преступления на захваченных территориях. Лично ему известно об изнасилованиях несовершеннолетних, которые совершали "кадыровцы".

Перед этим Силы обороны Украины под Бахмутом взяли в плен одного из бойцов из ЧВК "Вагнер", который рассказал о значительные потери боевиков, "мясорубку" на фронте и расстрелы за невыполнение приказа.

Вас также могут заинтересовать новости: