Врача судят за нарушение правила дорожного движения.

В Калифорнии пластический хирург Скотт Грин подключился к онлайн-заседанию суда через сервис видеоконференций Zoom прямо из операционной.

Читайте также"Я не кот": в США прокурор вел заседание суда с фильтром котенка на лице (видео)Об этом пишет The Guardian.

Ранее врач нарушил правила дорожного движения, его дело рассматривает Верховный суд Сакраменто. Заседание из-за пандемии COVID-19 решили провести удаленно. Когда Грин подключился к нему, другие участники слушаний увидели, что он в хирургическом халате и маске, а на фоне были слышны гудки медицинского оборудования.

Секретарь спросил, не в операционной ли врач. Грин ответил, что да. После этого врачу напомнили, что слушания транслируются в прямом эфире, поскольку должны быть открыты для публики. Хирург заявил, что понимает это, и, судя по всему, продолжил оперировать пациента. Когда на заседании появился судья, он начал опасаться за здоровье человека. Грин заверил его, что слушания можно продолжить, потому что с ним в операционной находится другой хирург, однако суд перенес разбирательство.

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Автор: УНИАН