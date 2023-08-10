Он обвиняет свою девушку в том, что она хочет украсть его гены.

Девушка пожаловалась в соцсетях, что ее парень стал совсем другим человеком после ДНК-теста, который ему подарили на день рождения. Она рассказала на Reddit, что ее возлюбленный начал вести себя так, будто он лучше нее, потому что его прадедушка имел какие-то кровные связи с королевской семьей. Парень рассказывал об этом всем вокруг и писал в соцсетях.

Однако на этом все не закончилось. Он оставил работу бухгалтера, заявив, что "жизнь с 9 до 5 ему не подходит", а также попросил девушку сделать ее собственный тест-ДНК, чтобы он мог сравнить их происхождение. Кроме того, парень теперь настаивает на использовании презервативов во время секса, хотя у девушки есть спираль для контрацепции. Он утверждает, что она пытается украсть его гены, потому что "хочет его родословную".

"Он больше не будет целовать меня на публике или вообще прикасаться ко мне в семье, что он объяснил тем, что ему больше не нравится публичное проявление привязанности, и это стыдно. Но он хорошо касается меня, когда мы одни", - жалуется девушка.

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Раньше их отношения были очень хорошими, однако теперь они стали напряженными. Обеспокоенная девушка попросила у пользователей совета.

"Он ожидает, что титул и поместье также будут предоставлены ему? Может быть, поэтому презервативы. Не хочет платить алименты, когда ты герцог или что-то в этом роде. Звучит немного по-детски для 27-летнего", - написал один из пользователей.

Еще один человек считает, что это какой маниакальный эпизод, а самого парня нужно отправить к терапевту.

"Я считаю, что лучший способ ответить на эту глупость — глупость. Заказывай титул в Интернете. Они есть по всему интернету и стоят около 20 фунтов стерлингов за участок земли в Шотландии. Получив его, скажите ему, что дальние родственные связи недостаточно подходят для вашей светлости, и все должно вернуться к нормальному. Если серьезно, если вы не троллите, ему может потребоваться помощь с маниакальным эпизодом. Внезапное начало хаотического поведения, вероятно, ненормальный знак", - посоветовал другой пользователь.

Интересные истории с ДНК-тестами

Ранее УНИАН писал, как 37-летний композитор Джон Чемберс прошел тест ДНК и обнаружил, что у него есть братья и сестры, о существовании которых он не догадывался. После прохождения теста выяснилось, что его биологический отец-донор спермы, у которого есть не менее семи других сыновей и дочерей от разных матерей.

Недавно также сообщалось, что другой мужчина ради развлечения прошел тест ДНК и раскрыл темную тайну своей бабушки, которая его ошеломила. Оказалось, что у бабушки был курортный роман с настоящим отцом его матери, и она только сейчас в этом призналась.

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