Она не стала терпеть унижение, хотя ей было очень обидно.

Розыгрыши могут быть уместными и смешными, а могут оказаться очень жестокими. С такой ситуацией столкнулась 24-летняя девушка, которую "пранканул" ее 26-летний бойфренд. Она рассказала, что парень всегда любил шутки, но в этот раз его поведение перешло все границы.

Девушка детально описала всю историю на Reddit. Все началось ранним утром, когда парень разбудил ее и позвал в спа-салон. Пара отправилась на массаж, а после этого - в модный и очень дорогой ресторан. Избранник уверял девушку, что хочет устроить для нее особенный день, а потому берет на себя все расходы.

В ресторане пара мило беседовала и наслаждалась вкусной едой. В один момент парень встал на колено и достал из кармана коробочку. Было понятно, что там может быть обручальное кольцо. Ранее он никогда не говорил о том, что хочет жениться, а потому для девушки это стало очень неожиданным сюрпризом.

Видео дня

"У меня остановилось сердце, я этого не ожидала! Он произнес речь о том, что я самая красивая девушка в мире и что он хочет жить со мной вечно, и закончил ее словами: "Ты выйдешь за меня замуж, моя принцесса?". Конечно, я сказала "да"! Через несколько секунд все это волнение превратилось в ужас. Он открыл маленькую коробочку, я думала, что там кольцо, а в ней была записка, в которой говорилось: "Тебя разыграли!!". Мой любимый начал истерически смеяться", - призналась девушка.

Парень заявил, что все это было шуткой, а сам он не готов жениться на девушке. После этого он хотел ее обнять. Однако девушка начала плакать, ей было очень обидно. И тогда она влепила ему сильную пощечину, а затем сказала: "Ты отморозок, с тобой все кончено".

"Я сейчас сижу в своей постели плачу и пишу это, и я не знаю, что делать. Он пишет и звонит мне, но я не отвечаю, потому что чувствую, что меня предали. Я думала, что это будет один из лучших дней в моей жизни", - добавила девушка.

Реакция сети

Жестокий розыгрыш возмутил сеть. Комментаторы пишут, что парень действительно неправ, а его шутки перешли все границы. Пользователи советуют девушке заблокировать "пранкера" и больше никогда с ним не разговаривать. Также комментаторы отметили:

"Я думаю, тебе лучше с ним больше не встречаться. Он солгал тебе и обманул тебя, теперь пусть пожинает плоды"

"Люди, которым нравится причинять боль и унижать своих партнеров, мерзкие. Вы сделали правильный выбор"

"Розыгрыши настолько эгоцентричны и бездумно лишены эмоциональной продуманности, что иногда я просто не могу не задаться вопросом, почему люди находят это забавным".

Напомним, ранее стало известно о серьезной мести от мужчины, которого крупно подставила бывшая. Она раскрыла его "пикантный" секрет, из-за чего он стал посмешищем.

Вас также могут заинтересовать новости: