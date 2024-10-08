На это способны лишь очень внимательные люди.

Оптические иллюзии способны удивлять и заставлять нас сомневаться в собственной внимательности. Непросто понять, почему наше зрение может "подводить" в таких мелочах.

Перед вами фотография милых коров, которые, вероятно, ищут еду в лесу. Кроме них на изображении можно увидеть дорогу и деревянный забор. Перед вами довольно простая, но одновременно сложная задача - надо отыскать маленького воробья.

Эти птицы хорошо умеют оставаться незамеченными, а времени у вас мало - всего 10 секунд. Необходимо успеть внимательно осмотреть все части изображения, не теряя бдительности.

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Задание оказалось слишком сложным и вы хотите получить подсказку? Воробья стоит искать именно там, где вы можете увидеть его в реальной жизни.

Ниже мы опубликуем правильный ответ с разъяснением.

Где был воробей?

Птица спряталась от людей и животных в зеленой траве.

Другие загадки для фанатов головоломок

Только очень внимательные люди способны справиться со сложной оптической иллюзией от УНИАН. Попробуйте прямо сейчас отыскать среди грибов маленькое солнышко.

Также мы предлагали читателям отыскать среди одинаковых сов одну особенную. Справиться надо всего за пять секунд.

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