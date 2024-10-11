На поиски дается всего девять секунд.

Нас окружает большое количество красивых и впечатляющих вещей, однако увидеть все просто невозможно. Кроме того, некоторые из них просто ускользают из поля нашего зрения.

Редактор туризма УНИАН заметил невероятную природную загадку прямо во время отдыха на пляже в Коблево. Предлагаем и вам присоединиться, чтобы проверить свою внимательность.

Перед вами фотография побережья, на котором много камней и обломков ракушек. Только очень внимательные люди способны заметить среди них паука всего за девять секунд.

Видео дня

Готовы? Можете начинать поиски прямо сейчас!

Если не нашла паука или сомневаетесь в своем ответе, то можете проверить его чуть ниже.

Правильный ответ

Паук довольно большой, но хорошо маскируется среди камней и ракушек. Уверены, что вы быстро его нашли!

Другие интересные головоломки и тесты

Ранее мы публиковали интересную головоломку на логику. Как известно, такие загадки всегда содержат определенный подвох, который и надо разгадать. Вы должны присмотреться к двум линиям и указать на ту, которая длиннее.

Также советуем проверить свою внимательность, приняв вызов и решив иллюзию, где среди грибов спряталось маленькая божья коровка.

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