Отключение роутера может помочь сэкономить на оплате счетов за электричество.

Многие люди, особенно старшее поколение, считают, что на ночь необходимо отключать все гаджеты и электрические приборы, особенно, роутер. Однако эксперты в области интернет-технологий дали точный ответ на вопрос о том, нужно ли отключать роутер от сети на ночь на самом деле.

Можно ли на ночь отключать роутер - миф и реальность

Если вы сомневаетесь, нужно ли отключать роутер на ночь, если хочется меньше платить за электричество, то можете начать это делать. Такая привычка поможет чуть-чуть сэкономить, но взамен принесет огромное количество проблем.

Издание Mirror, пообщавшись с представителем одного из интернет-провайдеров, сообщило, что нажатие кнопки питания может нанести ущерб и остановить установку важных обновлений на этом устройстве, улучшающем широкополосную связь.

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Рекомендуется всегда оставлять маршрутизатор в сети, даже на ночь. Интернет-провайдеры регулярно отправляют важные обновления на ваш маршрутизатор, чтобы поддерживать его в отличной форме.

Если устройство выключено, обновления не будут доставлены, что означает не только потерю новых функций и быстрой загрузки, но и важные изменения безопасности.

Помимо отсутствия обновлений, есть еще одна причина, из-за которой становится ясно, нужно ли отключать wi-fi роутер на ночь. Постоянное выключение и повторное включение может обмануть вашего интернет-провайдера, заставив его думать, что с вашей линией возникла проблема.

Постоянное отключение концентратора делает линию нестабильной, а это означает, что ваша скорость может автоматически снижаться для повышения надежности вашего широкополосного соединения.

Нажав кнопку выключения, вы сэкономите немного энергии каждую ночь, но в результате ваша широкополосная связь может пострадать.

Чтобы вы оставались на связи, компании могут ввести экстренные ограничения скорости, чтобы вы не отключались от сети. Это означает, что, несмотря на то, что с вашей широкополосной связью физически все в порядке, вы внезапно столкнетесь с гораздо более медленными скоростями.

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