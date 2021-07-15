Фальшивую взятку харьковчанин отправил вместе с ходатайством по почте, в обычном конверте.

В Харькове должник "Харьковводоканала" пытался подкупить судью Высшего совета правосудия. Для этого мужчина решил использовать не настоящие деньги, а ксерокопии купюр.

Фальшивую взятку харьковчанин отправил судье по почте, вместе с ходатайством по делу о взыскании задолженности в пользу городского водоканала, передает Depo.Харків.

В ходатайстве мужчина написал: "Учитывая безосновательность правовых требований, прошу принять этот небольшой подарок, что в конверте, а после вынесенного постановления об оставлении без рассмотрения или закрытии производства я передам такой подарок еще". Подарком харьковчанин назвал ксерокопии купюр по 100 долларов.

В своем хитром плане мужчина не учел, что письмо судья может открыть не сразу.

Читайте такжеГлухонемому жителю Индии вместо прививки против COVID-19 сделали стерилизациюТак, 12 июля, за день до заседания по делу о взыскании долга с мужчины в пользу КП "Харьковводоканал", от должника по почте пришло ходатайство, в котором он просил оставить иск без рассмотрения. Однако письмо от мужчины судья увидел и открыл только 13 июля, уже после вынесения своего решения по этому делу.

Такое письмо с ксерокопиями купюр судья расценил как вмешательство в правосудие. Поэтому он обратился в Высший совет правосудия, где теперь должны принять меры по обеспечению независимости и авторитета судей.

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Автор: Полина Кузенко