Вы будете удивлены, узнав, что у некоторых животных мозг всегда активен, а некоторые могут не спать в традиционном понимании "сна" несколько месяцев.

Мир природы едва ли не каждый день удивляет нас своими тайнами и загадками, на большинство из которых человечество до сих пор ищет ответы. Но иногда завесу тайного удается чуть-чуть приоткрыть.

К примеру, в мире существует по меньшей мере 10 животных, способных выживать в дикой природе без традиционного в понимании человека "сна". Мы привыкли, что стандартная норма ночного отдыха для мозга - это примерно 7 или 8 часов. Именно о такой средней норме говорят ученые. Однако для мира животных это правило "нивелируется", мозг некоторых представителей способен всегда находиться в активности, отмечает Wildlife Informer.

10 животных, которым не нужен "традиционный" сон:

Дельфин. Этот представитель млекопитающих, считающийся самым умным животным в мире, бодрствует в течение минимум месяца после рождения и остается начеку, по крайней мере, с одним открытым глазом все время. Это обусловлено тем, что детеныш дельфина должен всплывать на поверхность для получения воздуха каждые 3-30 секунды. Ученые обнаружили, что на этом этапе их матеря тоже бодрствуют. Из-за такой особенности на протяжении жизни сон дельфинов - "хрупкий". Они не спят в традиционном для нас понимании: полушария мозга дельфина "отдыхают" по очереди. То есть дельфин впадает в так называемый "однополушаровый" сон и никогда не засыпает полностью. Это позволяет животному никогда не терять бдительности, чтобы не попасться "на зуб" акуле. Интересный факт: дельфины могут плавать, когда спят.

Этот представитель млекопитающих, считающийся самым умным животным в мире, бодрствует в течение минимум месяца после рождения и остается начеку, по крайней мере, с одним открытым глазом все время. Это обусловлено тем, что детеныш дельфина должен всплывать на поверхность для получения воздуха каждые 3-30 секунды. Ученые обнаружили, что на этом этапе их матеря тоже бодрствуют. Из-за такой особенности на протяжении жизни сон дельфинов - "хрупкий". Они не спят в традиционном для нас понимании: полушария мозга дельфина "отдыхают" по очереди. То есть дельфин впадает в так называемый "однополушаровый" сон и никогда не засыпает полностью. Это позволяет животному никогда не терять бдительности, чтобы не попасться "на зуб" акуле. Интересный факт: дельфины могут плавать, когда спят. Косатка . Это еще один обитатель морского мира, который проводит первые месяцы жизни без сна. Однако это не относится к взрослым косаткам: не редкость, когда мама косатка спит, а ее малыш кружит вокруг. Ученые отмечают, что "бессонница" маленьких косаток связана с тем, что они должны постоянно поддерживать теплую температуру тела, чтобы не погибнуть. Это невозможно сделать, если они засыпают. Когда косатка взрослеет, то формирует в своем теле достаточное количество жира, чтобы не замерзнуть.

. Это еще один обитатель морского мира, который проводит первые месяцы жизни без сна. Однако это не относится к взрослым косаткам: не редкость, когда мама косатка спит, а ее малыш кружит вокруг. Ученые отмечают, что "бессонница" маленьких косаток связана с тем, что они должны постоянно поддерживать теплую температуру тела, чтобы не погибнуть. Это невозможно сделать, если они засыпают. Когда косатка взрослеет, то формирует в своем теле достаточное количество жира, чтобы не замерзнуть. Плодовая мушка . Здесь есть свои нюансы. Некоторые виды мушек спят по 10 часов в сутки, тогда как другие совершенно не нуждаются в этом. В ходе эксперимента ученые обнаружили, что те плодовые мушки, которые обычно лишены сна, живут так же долго, как и мушки, которые спят "нормально".

. Здесь есть свои нюансы. Некоторые виды мушек спят по 10 часов в сутки, тогда как другие совершенно не нуждаются в этом. В ходе эксперимента ученые обнаружили, что те плодовые мушки, которые обычно лишены сна, живут так же долго, как и мушки, которые спят "нормально". Альпийский стриж . Этот вид птиц на протяжении жизни привык мигрировать из Швейцарии в Западную Африку. Во время таких длительных перелетов они способны бодрствовать в течение 200 дней, непрерывно находясь в полете и даже не делая кратковременных остановок на отдых. В настоящее время ученые не уверены, есть ли у них какая-либо особая способность отдыхать во время полета. Но птицы постоянно активны в воздухе, даже в периоды, когда их крылья не так сильно взмахивают.

. Этот вид птиц на протяжении жизни привык мигрировать из Швейцарии в Западную Африку. Во время таких длительных перелетов они способны бодрствовать в течение 200 дней, непрерывно находясь в полете и даже не делая кратковременных остановок на отдых. В настоящее время ученые не уверены, есть ли у них какая-либо особая способность отдыхать во время полета. Но птицы постоянно активны в воздухе, даже в периоды, когда их крылья не так сильно взмахивают. Лягушка-бык . Эта амфибия довольно распространена в северной части Америки. Она способна круглосуточно реагировать на любые раздражители и фактически не спит. Исключением является лишь состояние "брумации" - процесс, присущий амфибиям зимой. Его еще называют "зимней спячкой". В другие периоды жизни лягушка-бык не спит. Это выяснили ученые в рамках исследования, проведенного в 1967 году. Однако современные ученые не настолько в этом уверены. Они стремятся провести новые эксперименты, чтобы понять, как лягушка-бык выживает до "брумации".

. Эта амфибия довольно распространена в северной части Америки. Она способна круглосуточно реагировать на любые раздражители и фактически не спит. Исключением является лишь состояние "брумации" - процесс, присущий амфибиям зимой. Его еще называют "зимней спячкой". В другие периоды жизни лягушка-бык не спит. Это выяснили ученые в рамках исследования, проведенного в 1967 году. Однако современные ученые не настолько в этом уверены. Они стремятся провести новые эксперименты, чтобы понять, как лягушка-бык выживает до "брумации". Голубая рыба . Речь идет о виде рыб "paracanthurus hepatus", который сезонно перемещается вдоль Атлантического побережья США. Большинство этих рыб перестают спать во время миграционных периодов. Кроме того, даже когда кажется, что голубая рыба спит, она все равно постоянно плавает и реагирует на раздражители.

. Речь идет о виде рыб "paracanthurus hepatus", который сезонно перемещается вдоль Атлантического побережья США. Большинство этих рыб перестают спать во время миграционных периодов. Кроме того, даже когда кажется, что голубая рыба спит, она все равно постоянно плавает и реагирует на раздражители. Тиляпия . В топ-10 "бессонных" представителей природы также попал вид рыб "oreochromis niloticus". Эта рыба, помимо миграции, также меняет свой режим сна в период ухода за мальками. Эти рыбы также бодрствуют и активны в течение первых 22 недель после рождения. Ученые говорят, что взрослая тилапия переходит в состояние покоя, напоминающее сон, только в зрелом возрасте. Однако такое поведение не присуще молодым рыбам.

. В топ-10 "бессонных" представителей природы также попал вид рыб "oreochromis niloticus". Эта рыба, помимо миграции, также меняет свой режим сна в период ухода за мальками. Эти рыбы также бодрствуют и активны в течение первых 22 недель после рождения. Ученые говорят, что взрослая тилапия переходит в состояние покоя, напоминающее сон, только в зрелом возрасте. Однако такое поведение не присуще молодым рыбам. Перевернутая медуза . Вид медуз, известный как "cassiopea andromeda", известен тем, что его особи лежат на морском дне, перевернутые вверх ногами. За счет этого они технически не спят. Ученые отмечают, что у медуз отсутствует мозг, но у них постоянно активные щупальца. Ими они ловят крошечных морских существ, которыми и питаются. В то же время в 2017 году ученые обнаружили, что все же фаза покоя у медуз есть: в определенные периоды их датчики не столь чувствительны к раздражителям и снижают свою активность.

. Вид медуз, известный как "cassiopea andromeda", известен тем, что его особи лежат на морском дне, перевернутые вверх ногами. За счет этого они технически не спят. Ученые отмечают, что у медуз отсутствует мозг, но у них постоянно активные щупальца. Ими они ловят крошечных морских существ, которыми и питаются. В то же время в 2017 году ученые обнаружили, что все же фаза покоя у медуз есть: в определенные периоды их датчики не столь чувствительны к раздражителям и снижают свою активность. Бабочка вида "rhopalocera" . Ученые говорят, что эти бабочки вместо сна переходят в состояние оцепенения: тогда они снижут функции организма - падает температура тела, снижается ритм сердцебиения и тому подобное. Именно тогда этот вид отдыхает. Но сном это назвать трудно, ведь в этом состоянии они имеют открытые глаза и обычно свисают вверх ногами с веток или листьев, цепляясь лапками за поверхность.

. Ученые говорят, что эти бабочки вместо сна переходят в состояние оцепенения: тогда они снижут функции организма - падает температура тела, снижается ритм сердцебиения и тому подобное. Именно тогда этот вид отдыхает. Но сном это назвать трудно, ведь в этом состоянии они имеют открытые глаза и обычно свисают вверх ногами с веток или листьев, цепляясь лапками за поверхность. Морж . Этот вид млекопитающих ученые называют "odobenus rosmarus". Они могут легко бодрствовать в течение 84 часов, тратя это время на поиски пищи, то есть на охоту в воде. Но такое состояние моржи позже компенсируют, устраивая себе длительные периоды дремоты. Также они интересны тем, что спят в воде. У моржей есть особые мышцы возле горла, которые можно сравнить с надуваемым кругом, который не позволяет моржу утонуть. Обычно они держат голову прямо в воде, даже когда засыпают. В таких мышцах моржи также способны накапливать до 13 галлонов воздуха.

Ранее УНИАН также сообщал о топ-животных, которых туристы больше всего хотят увидеть во время путешествий.

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Ученые заявили об особой способности организма, раскрывающейся при сне

Напомним, ранее ученые заявили о "золотой" норме часов отдыха, которые позволяют организму сжечь больше жира. Это знание - один из необходимых лайфхаков, который должны знать все, кто хочет похудеть или просто иметь хорошее самочувствие. Отметим, что речь идет о конкретной норме часов сна ночью.

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