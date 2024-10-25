Перед тем, как включать секундомер, стоит подумать, в чем может заключаться хитрость задания.

Сейчас актуальны загадки про осень, они могут быть интересны и полезны как для детей, так и для взрослых.

Новое задание в форме оптической иллюзии очень сложное, и чтобы с ним справиться, вам нужно пользоваться логикой и очень быстро "шевелить извилинами". Вот что нужно сделать - на осеннем пейзаже, где в центре внимания находится ворона, надо среди листьев разыскать гриб.

Потратить на поиски гриба надо 8 секунд. Журналисты посоветовали не спешить включать секундомер и браться за поиски:

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Сначала подумайте, в чем может заключаться хитрость задачи.

Если вы поймете, в чем может заключаться ловушка, то сможете гораздо быстрее справиться с загадкой.

Есть еще один важный момент - не стоит тратить время на рассматривание вороны.

Сложность задачи заключалась в том, что шапку гриба очень легко перепутать с высохшим листом. Гриб спрятали неподалеку от хвоста вороны.

Уже опубликована такая коварная оптическая иллюзия

Среди большого количества сов надо разыскать чудака. На поиски следует потратить 10 секунд. Если первая попытка выполнить задание вовремя будет провальной, можно воспользоваться подсказкой.

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