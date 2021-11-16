Женщина поедала труп голубя и не обращала внимание на удивленных прохожих.

Вблизи железнодорожного вокзала, вероятно в Полтаве, женщина устроила жуткое поедание сырого голубя с перьями, несмотря на удивленных людей рядом.

Видео появилось в Telegram-канале "ТРУХА".

Читайте такжеНа Херсонщине психически больной мужчина убил полицейского и ранил прибывшего медикаНа кадрах видно, как женщина уселась на бордюр и начала смаковать мертвым птицей. Похоже, ее не смущало удивление прохожих.

Авторы ролика сообщили, что инцидент произошел в Полтаве вблизи железнодорожного вокзала. В комментариях пользователи предположили, что у героини видео есть психические проблемы.

Комментаторы также отметили, что часто видели эту женщину на территории вокзала.

Как сообщал УНИАН, в российском Омске 15-летняя школьница с психическим заболеванием планировала взорвать свою школу. Вместе с другом они изготовили две бомбы, но после неудачного испытания отложили идею.

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Автор: Марта Гичко