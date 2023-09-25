Он хвастался, что, когда нет арендной платы и счетов, которые нужно платить, "эти деньги просто накапливаются".

Мужчина, который прожил в машинах восемь лет, теперь имеет достаточно денег, чтобы купить дом и утверждает, что ему больше никогда не придется работать.

Как пишет The Sun, Николас Бауэр из Аризоны принял радикальное решение расплатиться со всеми долгами и накопить немного денег. Бауэр отметил, что "когда у вас нет арендной платы и счетов, которые нужно платить, эти деньги просто накапливаются". Как утверждает мужчина, он накопил столько денег, что смог сразу купить дом и ему больше не нужно зарабатывать на жизнь.

Он рассказал, что начал жить в автомобилях в 2015 году, когда работал инженером в автомобильной промышленности. Он припарковал свой старый грузовик Dodge Dakota на парковке своего рабочего места и прикрепил позади дом на колесах.

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Через некоторое время мужчина переехал в свою следующую машину, где были кровать, деревянный пол, доступ в Интернет и даже 40-дюймовый телевизор с плоским экраном. Однако там не было ванной, и он был вынужден мочиться в бутылку с водой, а для более серьезных нужд он использовал туалет на работе.

Позже это заставило Бауэра сделать еще одно обновление. Он переехал в другой транспорт - гибрид двух военных грузовиков с прицепом, укомплектованный солнечными батареями. Бауэр описал автомобиль как "изобретение Франкенштейна", и в конце концов он развалился во время поездки в Сан-Франциско.

Пока он копил деньги, чтобы починить этот транспорт, он пересел на пикап Chevy, который имел раскладную кровать, обогреватель и камеры видеонаблюдения.

Бауэр распрощался с жизнью в машинах, когда отношения с его девушкой стали серьезными, она забеременела, и пара решила поселиться в постоянном доме.

Сейчас семья из трех человек живет в доме на территории площадью два гектара, где также стоят все машины, в которых ранее жил Бауэр.

Мужчина не рассказал, сколько стоит недвижимость, ни сколько денег на его банковском счете. Хотя он сказал, что недавно потерял работу, он добавил, что не беспокоится о том, чтобы обеспечить свою семью, потому что много лет откладывал и не имел долгов.

Это не первый случай, когда люди переезжают жить в машину, чтобы сэкономить. В частности, вот история о женщине, которая "переехала" в свою машину и почти не тратит деньги, оставаясь безработной.

Другая путешественница, которая много лет живет в своем автомобиле, считает, что это "весело", когда становится рутиной. Но один из нескольких недостатков, которыми она поделилась с другими автомобилистами, - необходимость рано ложиться спать в морозные зимние ночи.

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