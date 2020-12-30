Мексиканец пробирался к любовнице по секретному ходу, пока его жена спала.

В Мексике женатый каменщик проложил тоннель, чтобы тайно встречаться с любовницей, и попался.

Строитель Альберто вырыл тоннель от своего дома к жилищу возлюбленной Памелы, проживающей в муниципалитете Вилья-дель-Прадо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мексиканец пробирался к любовнице по секретному ходу, пока его жена спала, а муж Памелы, который работает охранником, Джордж - уходил на ночные смены.

Однажды Джордж вернулся с работы раньше обычного и уличил жену в изменах. Муж принялся искать Альберто и в результате нашел его под диваном, где находился проход в тоннель. Джордж спустился в подземный коридор, прошел до самого конца и оказался в доме Альберто.

Любовник просил Джорджа не рассказывать его жене об изменах, однако тот не стал его покрывать. Между мужчинами началась потасовка, которую остановили патрульные.

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Автор: Олег Давыгора