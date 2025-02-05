За свою 30-летнюю карьеру мужчина сталкивался с рядом возмутительных требований богатых клиентов.

Шеф-повар Массимо Фальсини, удостоенный звезды Мишлен, имеет 30-летний опыт работы в отелях по всему миру. Мужчина готовил обеды для 3000 гостей, а также организовал обед на 2000 персон посреди пустыни.

В своем интервью для Business Іnsider он рассказал о самых необычных запросах вип-клиентов.

Как сообщается, за свой многолетний опыт Массимо Фальсини сталкивался не только со смелыми, но и с возмутительными запросами.

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Один из таких запросов Фальсини получил, когда был шеф-поваром в отеле на Гавайях. В этом отеле в течение многих лет была постоянным клиентом одна женщина. Во время одного из своих пребываний в президентском люксе гостья забронировала номер при условии, что Фальсини будет готовить все ее блюда.

"Поэтому каждый день на завтрак, обед и ужин на курорте мне приходилось идти в ее люкс на балкон и готовить для нее еду. К сожалению, я не могу назвать вам имя гостя, иначе у меня были бы проблемы. Но я могу сказать, что это был большой, большой руководитель в индустрии развлечений", - рассказал шеф-повар.

Другой из клиентов Массимо отказывался садиться на стул, если его уже использовали ранее.

"Его стул должен был быть новым, и только он мог сидеть на этом стуле. Поэтому мы купили ему стул, а затем каждый год заворачивали его в пластик. Когда он возвращался в отель, мы открывали этот стул и показывали ему. И в какой бы ресторан он ни шел, мы приносили тот же самый стул", - рассказал Фальсини.

Шеф-повар рассказал еще об одном необычном клиенте. Девушка хотела, чтобы ее фруктовый салат был нарезан непременно кусочками в 1 дюйм.

"Поэтому мне пришлось сделать каждый кусочек размером 1 дюйм и смешать их определенным образом. Иначе она бы не стала есть, а потом подняла бы большой шум и начала жаловаться", - говорит шеф-повар.

Как пишет издание, на данный момент Массимо Фальсини работает на пятизвездочном курорте в Монтесито - убежище знаменитых особняков в живописном калифорнийском городе Санта-Барбара. Шеф привлек множество звезд, но говорит, что в настоящее время уже не отвечает на дикие VIP-запросы.

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