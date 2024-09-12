Если не знаете, какую породу собаки выбрать, можно ориентироваться на выбор большинства.

Если вы думали о том, чтобы завести собаку, то вы не одиноки. Как пишет издание The Scotsman, за последние несколько лет количество людей, которые ищут щенков, выросло до рекордного уровня.

На ваш выбор доступны более 220 племенных собачьих пород, поэтому вам придется много подумать, прежде чем выбрать какую-то конкретную. Чтобы упростить себе выбор, можно ориентироваться просто на наиболее популярные породы. Кинологический клуб Великобритании обнародовал список самых популярных собачьих пород в 2024 году. Вот 5 лидеров этого списка:

Лабрадор-ретривер . Независимо от того, золотистые ли они золотистые, черные, красные или шоколадные, эти собаки популярны во всем мире. Кокер спаниель . Порода известна своим активным, добродушным характером, сейчас это вторая по популярности собака в Великобритании 2024 года. Французский бульдог . В последние годы порода соревновалась с лабрадором за звание самой популярной. Однако в 2024 году она значительно отстает от лидера. Миниатюрная гладкошерстная такса . В последнее время популярность такс растет. Миниатюрная гладкошерстная - ее разновидность, которая тоже в тренде. Золотистый ретривер . Дружелюбный, преданный и послушный пес.

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Как писал УНИАН, ветеринары назвали лучшие породы собак для тех, кто заводит их впервые. Если вы не можете определиться в выборе своего первого домашнего любимца, ветеринары поделились своими предложениями.

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