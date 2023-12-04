В сети поделились способом использования дуршлага при готовке макарон, который знают далеко не все. Он может облегчить процесс слива воды из кастрюли.
Лайфхаком поделился пользователь TikTok под ником tiger_lee_uk. Видео собрало более 700 тысяч лайков и 2243 комментария, а более 72 тысяч пользователей сохранили его себе.
В начале ролика автор ставит дуршлаг в раковину, показывая, как обычно люди используют его: высыпают макароны, давая воде вытечь. Вместо этого он предлагает поместить "ситечко" на кастрюлю глубокой частью вниз, а затем перевернуть ее. Благодаря этому макароны не нужно перекладывать в сам дуршлаг.
"Мне кажется, что лайфхаки - это просто вещи, которые люди не знали, как правильно использовать", - написал один из пользователей.
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