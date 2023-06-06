Макароны для многих являются запретным блюдом, так как ассоциируются с лишним весом. Однако, не все так однозначно, главное - сделать правильный выбор при покупке. О том, какие макароны вредны - читайте в материале.

Наверное нет людей, которые не любили бы макароны, но согласитесь - позволяют себе есть их далеко не все. Те, кто старается воздерживаться от этого блюда, делятся на две группы: вечно худеющие и те, кто не умеет их готовить.

Одни убеждены, что после сытного обеда лишние сантиметры на талии им будут обеспечены. Другие же, после нескольких неудачных опытов, точно знают, что огромный ком из слипшихся макарон - это невкусно и ставят на этом блюде крест.

Однако не все так однозначно. Мы расскажем вам, как выбрать качественные макароны и на какие важные моменты нужно обращать внимание при покупке продукта.

Видео дня

Какие макароны считаются хорошими

Диетологи убеждены, что лучшего варианта, чем изделия из твердых сортов пшеницы, не существует. Однако в этом случае цена говорит сама за себя и если вы не знаете, как выбрать качественные макароны, смотрите на ценник. Безусловно, высокая цена - не гарантия качества, но все же весьма существенный ориентир.

Плюсы изделий из твердых сортов:

такие макароны имеют низкий гликемический индекс, а значит не вредят фигуре;

после них долго не возникает чувство голода;

они не развариваются и не слипаются, в отличии от более дешевых сортов.

Увы, хорошие качественные макароны из твердых сортов пшеницы несколько дороже, чем простые сорта, но даже с учетом высокой цены, их преимущество неоспоримо.

Какой сорт макарон самый лучший

Мало кто знает, какие макароны надо брать, а какие лучше обойти стороной. Самыми качественными считаются изделия, произведенные в Италии. Повара в ресторанах предпочитают использовать для приготовления своих блюд макароны таких марок:

Makfa;

Molisana Lasagne;

Fettuccine all'uovo;

Sen Soy;

Pasta Reggia;

Federici;

AlaMesa;

La Molisana;

Maltagliati;

Pasta Zara.

Но давайте будем честны - далеко не каждый может себе позволить блюдо по цене меню дорогого ресторана. Поэтому важно понять, на что стоит обращать внимание при покупке. Если поймете, как выбрать макароны и какие моменты являются крайне важными - вы сможете баловать себя и близких вкусным блюдом без особого ущерба для вашего бюджета.

Как определить качество макаронных изделий

Если не говорить о ценовой политике, то существует несколько признаков, которые помогут вам определить качество изделия по внешним показателям.

Качественные макароны продаются только в упаковке. Ни один производитель никогда не будет поставлять в торговую точку дорогие сорта без упаковки. Поэтому, видя в отделах самообслуживания огромные короба с макаронами, не тешьте себя иллюзией - качественных итальянских сортов там точно не будет.

Целостность упаковки и изделия. Если перед вами пачка, в которой половина макарон сломаны - это признак низкого качества.

В упаковке не должно быть крошек. Если на дне пакета вы видите не просто сломанные макароны, а фактически макаронную пыль - ни о каком качестве этого продукта не может быть и речи.

Как понять, что макароны плохого качества

Никогда не покупайте макароны, которые продаются на развес. Качественные сорта производитель упаковывает на предприятии во время производства.

Старайтесь обходить стороной макароны серого цвета. Это явный признак некачественного изделия.

Прочтите состав продукта. Если содержание белка менее 10 грамм на 100 грамм продукта - перед вами сорт, приготовленный из смеси дорогой и дешевой муки. Производители иногда так делают, для того чтобы удешевить производство, однако это сказывается на качестве продукта. Согласно стандартам, норма белка в хороших макаронах - 12 грамм на 100 грамм продукта. Если вы видите другую цифру, знайте - перед вами обманка, а не продукт из твердых сортов. И самое главное, запомните: чем ниже показатель содержания белков - тем хуже качество макарон.

Какие макароны вредны

Старайтесь обходить стороной изделия из пшеничной муки. Дело в том, что такой продукт имеет высокий гликемический индекс, а это значит, что если вы пристраститесь к такому блюду, лишние килограммы вам будут обеспечены.

Кроме того, такой продукт имеет высокую калорийность, но при этом, после него достаточно быстро возникает чувство голода, и вы снова хотите есть.

Раньше мы писали о том, что делать, если макароны не доварились.

Вас также могут заинтересовать новости: