Внутри пакетиков были визитки с контактами и надписью "Бесплатная любовь".

В Тель-Авиве торговцы марихуаной проводят рекламную кампанию с помощью беспилотника. Они фактически с неба раскидывают пакетики с каннабисом на улицах города.

Читайте такжеконопляная терапия: в зоопарке Варшавы придумали, как спасти слонов от стресса (видео) Об этом пишет The Times of Israel.

Например, в четверг, 3 сентября, более 100 пакетиков с бесплатной марихуаной беспилотник сбросил на площади Рабина. Многие из них собрали прохожие. Десятки пакетиков конфисковали правоохранители.

По подозрению в управлении дроном задержали двух мужчин. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков.

Кроме марихуаны, внутри пакетиков были визитки с контактами и надписью «Бесплатная любовь».

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Автор: Катерина Шварц