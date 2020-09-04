В Тель-Авиве торговцы марихуаной проводят рекламную кампанию с помощью беспилотника. Они фактически с неба раскидывают пакетики с каннабисом на улицах города.
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Например, в четверг, 3 сентября, более 100 пакетиков с бесплатной марихуаной беспилотник сбросил на площади Рабина. Многие из них собрали прохожие. Десятки пакетиков конфисковали правоохранители.
По подозрению в управлении дроном задержали двух мужчин. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков.
Кроме марихуаны, внутри пакетиков были визитки с контактами и надписью «Бесплатная любовь».
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