Мужчина по имени Айзек хотел разослать свое фото топлес 60 подругам по переписке и опозорился, когда случайно добавил всех собеседниц в общий чат.
Читайте такжеТоннель любви: мужчина прокопал подземный ход от своего дома в спальню любовницыИсторию о том, как ее знакомый по переписке случайно добавил ее и 59 других девушек в общий чат рассказала пользовательница TikTok @alainadevries.
Ее пост стал вирусным и собрал более 505 тысяч просмотров и 67 тысяч лайков.
Мужчина объяснил участницам чата произошедшее вот так:
«Я прошу прощения за свои действия. Я решил устроить себе спортивную тренировку поздно вечером, и мне в голову пришла ужасная идея сделать фотографию, чтобы разослать ее... Как вы знаете, вместо этого я создал группу. Это правда унизительно, и я прошу прощения».
Он отметил, что вскоре собирается устроить вечеринку, и пригласил на нее участниц чата. Большинство девушек сочли эту ситуацию веселой.
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