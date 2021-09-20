В Одессе установлен "смарт-люк", который "всех спасет".

В Одессе сняли на видео "умный люк" – вместо крышки на нем установлено "суперзаграждение".

Роль крышки люка выполняет полупрозрачная ткань, сшитая кольцами, свидетельствует видео, которое опубликовал Telegram-канал "Ху*вая Одесса".

По словам очевидца, кто наступит на "суперзаграждение" – сразу спасется.

"Короче, тут нет люка, но поставили суперзаграждение – свадебная штука (скорее всего, имелась ввиду фата – Ред.) вот эта вот нежная, она спасет всех прямо. Кто наступит – сразу спасется", – сказал он.

Ранее в разных населенных пунктах Украины люди не раз травмировались из-за того, что падали в люки без крышек. В нашей стране открытые люки, чаще всего, огораживают, а иногда в них просто всовывают ветки.

Напомним, в начале сентября в Одессе произошел еще один курьезный инцидент – был разоблачен "липовый" полицейский. Злоумышленник на авто "Ягуар" на ул. Пушкинской хотел поездить по пешеходной зоне, но его не пропускали.

Для того, чтобы попасть в пешеходную зону, мужчина показал удостоверение сотрудника полиции и жетон. Позже выяснилось, что жетон и документ у водителя были "липовыми".

Автор: Екатерина Присяжнюк