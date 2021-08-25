В Николаеве спасли кота, который зацепился хвостом и шерстью за колючую проволоку забора. Животное оказалось в "железном плену", а неравнодушные прохожие решили ему помочь. Самостоятельно спасать кота люди не смогли, поэтому они обратились к специалистам.
Об этом пресс-служба ГСЧС Украины сообщила в Facebook.
Так, 24 августа в Николаеве кот запутался в колючей проволоке забора, Он зацепился за проволоку хвостом, вызволять его пришлось спасателям.
"Чрезвычайники прибыли по вызову, отрезали специнструментом часть проволоки, чтобы высвободить хвоста, но нетерпеливый четвероногий озорник запутался в проволоке еще и шерстью", - рассказали в пресс-службе.
Читайте такжеПорошенко "уснул" на параде ко Дню Независимости в Киеве - СМИСпасение кота сняли на видео. Сначала кот сильно сопротивлялся, однако специалисты сумели вызволить животное из беды. После этого невредимый, но очень напуганный "экс-пленник" сбежал.
Ранее УНИАН уже сообщал, что уже стала известна судьба разыскиваемого в Киеве двухметрового удава.
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