Коты и собаки - "извечные" противники за внимание хозяина, но, оказалось, люди уже сделали свой выбор между ними.

Извечная битва между кошками и собаками за внимание хозяина и то, кто из них вызывает большую любовь у человека, похоже, закончилась.

Ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что владельцы домашних животных больше любят своих собак, чем кошек. Именно на них они готовы выделять больше личного времени и денег по сравнению с "властелинами ночи". Такие результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Veterinary Science.

"Мы и другие исследователи обнаружили, что люди готовы тратить гораздо меньше на своих кошек, чем на своих собак", - сказал куратор проекта профессор Питер Сандоэ.

Ученые провели соответствующий опрос среди жителей Дании, Австрии и Великобритании: для выборки взяли ответы 844 владельцев собак, 872 владельцев кошек и 401 владельца и кошки, и собаки.

В целом участники исследования проявили большую привязанность именно к собакам, а не к кошкам: их жизнь и здоровье чаще страховали, именно на них люди готовы тратить больше денег при необходимости лечения, к вариантам медицинской помощи и операций собаке они были более придирчивы.

Несмотря на печальный "вердикт" для котов, ученые акцентируют: все же предпочтения людей зависят от того, где именно они живут.

Так, жители Великобритании были больше "за" собак. Но их выигрыш перед котами составлял не значительную разницу. Хотя респонденты из Дании и Австралии также предпочитали собак, все же разница в предпочтениях между жителями разных стран была очевидной.

Нельзя говорить, что большая любовь человека к собаке - это универсальное явление. "Разница, вероятно, зависит от культурных факторов, в частности от того, проводят ли животные много времени со своими хозяевами дома", - заявил профессор.

Он считает, что на выбор человека: кот или собака - влияют культурные факторы - различия в отношении к домашним животным, которые сложились вследствие исторических предпосылок, характерных для стран. На протяжении эволюции разные этносы формировали по-разному свои отношения с сельскими животными. Эти факторы могли повлиять на отношение общества к домашним животным в наше время.

Большая эмоциональная привязанность к собакам была самой высокой в Дании. Датчане также реже покупали страховой полис для своих кошек, чем для своих собак. Но, если сравнивать любовь к собакам между Британией и Данией, можно сказать, что британцев не зря называют "любителями кошек".

"Британцев часто изображают как нацию любителей кошек, что, несомненно, подтверждает наше исследование. У Датчан впереди еще предстоит долгий путь, но они могут в конце концов достичь и этого", - считает ученый.

Также он утверждает, что на выбор человека может повлиять разница между эмоциональностью собак и кошек: многим из нас нужен друг, который будет открыто демонстрировать свою привязанность. Кошки могут казаться более независимыми в этом отношении. Очевидно, это играет не в их пользу.

В то же время ученые говорят, вывод, что человек больше любит собак, а не кошек - предварительный вердикт, который касается только трех стран Европы. Это интригует и ставит сообщество исследователей перед новой задачей: провести соответствующий анализ в других странах и сравнить новые результаты.

"Может быть, есть страны, где уровень заботы и привязанности к кошкам и впрямь выше, чем к собакам?", - говорят ученые.

Знак "доверия" от кошки, который не всегда понимают люди

К поведению кошки, как и к любому любимому домашнему другу, следует быть внимательным. Считается, что кошки не так привязаны к человеку: но это всего лишь гипотеза. Поведение кошки не столь очевидно, некоторые знаки "доверия", которые она показывает хозяину, он может даже не замечать.

Например, часто пушистые любят собирать под себя лапки: речь идет о позе кошки, когда она начинает по виду напоминать маленькую "буханку" хлеба. У нее есть несколько вариантов трактовки: один из них говорит, что таким образом кошка показывает, что чувствует себя с вами безопасно, любит вас. Узнайте другие варианты, почему кошка прячет лапы под себя.

Вас также могут заинтересовать новости: