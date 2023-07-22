Поза "буханки" с поджатыми лапами у кошек чаще всего свидетельствует о доверии к хозяину.

Все владельцы кошек хоть раз видели, как их любимцы подворачивали под себя все четыре лапы. Такую позу иногда называют "позой буханки", поскольку в ней кошка похожа на хлеб. Такое милое поведение пушистика может иметь разные причины. Мы разобрались, почему кошки поджимают лапы под себя.

Видео дня

Комфорт

Самая частая причина того, почему кошка поджимает передние лапы - ей просто комфортно так лежать. В такой позе животное может максимально расслабиться и занять как можно меньше места.

Доверие

Если кошка лежит в позе "буханки" возле хозяина или прямо у него на коленях - это может быть признаком доверия. Питомец верит, что ему не придется применять когти в ближайшее время, поэтому можно расслабиться и спрятать лапы под себя. Ему максимально комфортно и он не чувствует угрозы. Можно ослабить свою бдительность. Это особенно верно, если кот ещё и мурлычет.

Холод

Кошки часто поджимают лапы под себя когда мерзнут. В такой позе они сокращают свою теплоодачу и экономят тепло своего тела. Подушечки лап особенно чувствительны к морозу, поэтому логично прятать их под себя. О том, что животному холодно, может также свидетельствовать желание спрятать мордочку и прикрыть тело хвостом.

Плохое самочувствие

В редких случаях кот может принимать такую позу, когда плохо себя чувствует. Инстинктивно больное животное старается максимально "спрятаться" и собрать свое тело. Если в позе "хлеба" животное постоянно щурится, отказывается от еды, склоняет голову, а также дрожит или трясется телом - срочно несите его к ветеринару.

Вас также могут заинтересовать новости: