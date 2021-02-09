В Турции сотрудник автосалона купил слюну у больного коронавирусом и подливал ее начальнику в чай.
Читайте такжеВ Турции полицейских отстранили от службы из-за селфи с пойманным серийным убийцейПо словам владельца салона Ибрагима Унверди, об этом ему рассказали другие работники. Злоумышленник, который работал в салоне более трех лет, якобы купил у зараженного пузырек слюны за $70 (1930 грн), сообщает LADbible.
Однако Унверди так и не выпил чай со слюной, поэтому не заразился. Владелец автосалона сказал: "Я впервые слышу о такой причудливой технике убийства".
После этого сотрудник, у которого "провалился" этот план, начал угрожать боссу, что застрелит его. Отмечается, что он стал присылать сообщения, в одном из которых говорилось: "Я не смог убить тебя вирусом. В следующий раз я выстрелю тебе в голову".
В итоге владелец салона обратился в полицию, а работника задержали. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство начальника.
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