Узнайте, когда собирают березовый сок и кто должен включить этот напиток в свой рацион.

Березовый сок - это напиток, который не имеет характерного вкуса или запаха, лишь слегка сладковатый привкус. Во времена СССР березовый сок собирали в промышленных масштабах и продавали в трехлитровых банках, сейчас такой напиток найти трудно, но обязательно нужно.

Почему стоит пить сок березовый - польза

Первое, чем полезен березовый сок - это огромное количество полезных веществ в составе напитка. Он богат калием, натрием, железом и марганцем, витаминами В1 и В12, эфирными маслами и фитонцидами. Сладость напитку придают глюкоза и фруктоза, а кислинку - органические кислоты. Состав, которым славится сок березовый, может отличаться в зависимости от региона, где растет дерево - чем глубже его корни находятся в почве, тем меньше вредных веществ они вбирают в себя из окружающей среды.

Вторая причина, чем полезен березовый сок натуральный - это средство считается эффективным при борьбе с депрессией, усталостью, апатией и весенним авитаминозом. Если вы обнаруживаете у себя проявления таких состояний, можете смело купить березовый сок - как пить его, запомнить нетрудно. Достаточно 1 стакана в день за 30 минут до приема пищи, но не на голодный желудок. В течение 2-3 недель вы заметите существенное улучшение самочувствия.

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Вот еще несколько аргументов "за" для тех, кто хочет пить березовый сок:

напиток помогает организму бороться с инфекционными заболеваниями;

оказывает противовоспалительное действие на слизистую ЖКТ;

способствует расщеплению мочевых камней;

обладает отхаркивающим и общеукрепляющим свойствами;

очищает кровь и выводит вредные вещества из организма после болезни.

Для женского организма березовый сок тоже полезен - он способен улучшить состояние кожи, наладить самочувствие при климаксе. Березовый сок даже можно добавлять в маски домашнего производства, чтобы увлажнить кожу. Для фигуры есть своя польза - если выпивать перед едой стакан березового сока, то получится съесть меньше пищи, а это в перспективе приведет к снижению веса.

Чем вреден березовый сок - противопоказания

Кроме положительных моментов и благоприятного воздействия этого напитка, существуют и противопоказания, поэтому важно знать, кому нельзя пить березовый сок:

при индивидуальной непереносимости продукта;

аллергикам на пыльцу березовых почек;

людям с выраженной мочекаменной болезнью.

Если у человека нет вышеперечисленных проблем с организмом, то здоровью он не навредит. Более того, напиток имеет низкий гликемический индекс, поэтому разрешен даже людям с сахарным диабетом, но в количестве не более 1 стакана в день.

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