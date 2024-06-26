Лучшее время для чашечки кофе не сразу после пробуждения, говорят эксперты.

Чашка кофе – это неотъемлемая часть утреннего распорядка. Многие с нетерпением ждут прилива энергии и бодрости, которые приносит горячая чашка этого ароматного напитка.

По данным Национальной ассоциации кофе за 2022 год, во всем мире потребление кофе выросло, а, например, две трети американцев пьют кофе ежедневно, пишет PR Newswire.

Итак, существует ли золотой стандарт лучшего времени для питья кофе?

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Нейробиолог и ведущий подкаста Эндрю Хуберман говорит, что такое время действительно может быть. Он призывает людей отложить прием утреннего кофе на 90 минут или даже два часа после пробуждения, чтобы "оптимизировать физическую и умственную работоспособность".

Хуберман говорит, что аденозин, химическое вещество, которое заставляет людей чувствовать усталость и снижение бодрости, накапливается после пробуждения. Таким образом, употребление кофеина, который блокирует аденозин, будет более эффективным утром и поможет людям оставаться бодрыми и во второй половине дня.

Как сообщается, в среднем кофеин в чашке кофе начинает действовать примерно через 30 минут-час после употребления. Однако это зависит от человека, его генетики и от того, ел ли он перед этим или нет. У некоторых эффект проявляется через 10–15 минут после употребления, а у других это может занять пару часов.

По данным Кливлендской клиники, период с 9:30 до 11 утра может быть лучшим временем для употребления кофе.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендует не более 400 миллиграммов кофеина в день для взрослых. Это примерно четыре-пять чашек кофе. Сюда входит кофеин, который вы получаете в шоколаде, чае, газированных напитках, энергетических напитках и других продуктах.

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