По внешнему виду яблока можно определить, что оно перестало быть вкусным, отметила эксперт.

Яблоки - популярный фрукт, но не все знают, как правильно определить их спелость.

Дипломированный диетолог Эми Пендлтон Кей посоветовала во время выбора фрукта руководствоваться тем, какой он на ощупь. Сведения эксперта приводит Southern Living.

"Яблоко должно быть твердым, но не слишком… оптимальное время для употребления яблок - когда они немного хрустят, когда вы их откусываете", - выяснили журналисты у диетолога.

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Эксперт отметила, что, если знать, как выглядит тот или иной сорт яблока после созрения, то можно ориентироваться на цвет плодов:

"Важно знать, что яблоки меняют цвет по мере созревания, поэтому цвет яблок сорта Enterprise будет меняться от зеленого до более ярко-красного. У сорта Honeycrisp вы заметите, что цвет меняется с зеленого на желтый, а по мере созревания будут присутствовать оттенки красного".

По ее словам, плоды, которые перестали быть вкусными, могут стать более мягкими на ощупь и иметь рыхлые участки.

Интересные новости - что уже сообщалось

Ранее УНИАН писал, как хранить яблоки правильно. Журналисты отмечали, что после сбора урожая фрукты нужно сразу же отправить в холодильник, иначе - срок их хранения сократится на 10 дней.

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