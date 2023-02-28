Эти сорта яблок устойчивые к заболеваниям, хорошо плодоносят и долго хранятся.

Каждый садовод мечтает найти идеальный сорт дерева, чтобы иметь хороший урожай и минимум мороки с растением. Ранее мы называли самые сладкие сорта моркови для огорода. А если вы ищете хороший и надежный сорт яблонь - подберите себе фрукт из нашего списка.

Голден Делишес

Это самый популярный сорт яблок не только в Украине, но и во всем мире. Происходит он из США и был выведен случайно. Урожай приносит в октябре-ноябре. Плоды крупные и желто-зеленые, похожие внешне на грушу. Это очень урожайный и вкусный сорт, который долго хранится - в холодильнике может лежать полгода. Эти яблоки легко получают повреждения, поэтому их нужно не сбивать, а аккуратно снимать с яблони.

Фуджи

Ещё один чрезвычайно популярный сорт яблок, на этот раз родом из Японии. Яблоки Фуджи относятся к зимним сортам. Плоды красные с зелеными прожилками и очень крупные. Мякоть очень ароматная, с повышенным содержанием сахара и практически без кислинки. Плоды отлично хранятся в холодильнике или погребе до 1 года.

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Ред Джонапринц

Зимний сорт яблонь родом из Нидерландов. Плоды крупные, насыщенного красного цвета. Сорт очень урожайный, для большой семьи. После плодоношения фрукты нужно регулярно собирать. Яблоки Ред Джонапринц очень вкусные, сочные, с легкой кислинкой. В погребе хранятся до 4 месяцев. Нужно обрабатывать от мучнистой росы.

Гала

Осенний новозеландский сорт, который хорошо приживется в любом регионе Украине, имеет стабильно высокую урожайность. Яблоки среднего размера, красные с желтыми полосами, очень сочные и сладкие. Имеют хороший иммунитет к мучнистой росе и средний к парше.

Вильямс Прайд

Очень необычные внешне яблоки насыщенно-бордового, почти фиолетового цвета. Прекрасный летний сорт с долгим периодом плодоношения. Вкус у яблок очень насыщенный, кисло-сладкий с приятным терпким послевкусием. Долго хранится и хорошо защищен от болезней. Сорту Вильямс Прайд нужны рядом яблони другого сорта для хорошего опыления.

Пинова

Это немецкий зимний сорт яблонь. Очень сладкие и сочные яблоки с плотной мякотью. Пинова имеет хороший иммунитет к заболеваниям, не требовательна к почве, плодоносит уже на второй год после посадки. Но этот сорт нужно регулярно обрезать, иначе будет перегруз урожаем.

Питмастон

Уникальные яблоки с ананасово-ореховым вкусом. Мякоть сочная и очень сладкая, с цветочным ароматом. Это поздний сорт родом из Великобритании. Дерево дает стабильно высокий урожай, устойчиво к морозу и болезням. Сорт подходит для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное.

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